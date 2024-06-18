幫男友服務「每次都滿嘴毛」　她嘆：真的很解

▲原PO幫男友服務時，常有「滿嘴毛」的狀況。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

情侶間難免會有親密舉動，近日有女網友發文拋問，男生是不是不太會除毛？她每次替男友服務時，都會「滿嘴毛」，如果請對方除毛，會不會很過分？貼文曝光後，掀起網友討論，「青菜蘿蔔各有所好，我就喜歡另一半有毛」、「我男友會刮乾淨，白斬雞讚」。

女網友在Dcard上，以「滿嘴毛真的有夠解」為標題發文，提到男友常常要她幫忙服務，但是對方的毛又粗又長，總讓她滿嘴毛，那個感覺真的很不好。對此她也好奇，是不是男生都不太會除毛？她男友和身邊的男生朋友都沒有除毛習慣。

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不過原PO也說，因為男友怕痛，所以不敢給別人除毛，如果她強迫對方處理，會不會很過分？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「其實有在修剪就很不錯了」、「我老公是固定會去蜜蠟除毛」、「我的男友也會刮乾淨，超讚的」、「有一天發現完全沒毛，我就問他怎麼除的，他說拔的」、「蠻慶幸我男友會定時修剪」、「我剛跟男友在一起的時候發現他本身就會除毛，有點感動」。也有網友表示，「我反而很愛有毛的，我男友沒除毛我也不會一嘴毛耶，可能是因為他會修剪嗎」、「我喜歡有毛的」。

私密處要不要除毛？婦科權威、台北醫學院婦產部主任劉偉民醫師過去曾表示，陰毛和腋毛都能防止摩擦，具有保護作用，如果是為了美觀而除毛，「並不是很值得鼓勵」，但他同時也不反對，因為每個人的觀點不同，只是要特別注意的是，除毛要小心不要傷到陰部，另外剃掉毛後可能會常有摩擦，要留意保養。

婦產科名醫陳保仁也曾在節目中表示，陰毛有保溫作用，也能減少性愛時的摩擦，所以他沒這麼贊成「全部剃光」，任何組織都有其存在價值，但如果真的要除，則要留意術後照顧，鎮靜、冰敷、軟膏等都是必要的。他也提醒，皮膚若處於損傷狀態，最好不要除毛。