搭計程車「掏百鈔+剛好的1元」　司機卻怒了！她愣：1塊不是錢嗎

▲原PO給司機剛好的錢。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

搭計程車時，除了刷行動支付，通常也能直接給現金。不過近日就有網友發文表示，她乘車後，拿了一張百元鈔和一些1塊零錢給司機，不料對方卻口氣很差，讓她很納悶，給1塊錢怎麼了嗎？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「1塊怎麼了嗎？它不是錢嗎」為標題發文，提到她日前搭了計程車回家，共花費115元。她當時因為覺得司機很急，所以就直接拿了一張百元鈔和剛好的1塊零錢給對方，沒有拿出200元讓司機找。

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豈料，司機收到錢後就說自己被打敗了，還用憤怒的口氣反問原PO為何要給1塊錢？聞言，就讓原PO感到不解，雖然她知道司機很辛苦，但1塊錢怎麼了？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「曾經我也有拿1千被司機碎念過，問沒有零錢嗎？所以感覺不管怎樣司機都有話說，很想跟他說不想收就不要上班啊」’「曾經付過1000元被一個計程車阿姨破口大罵，習慣就好」、「1塊好重要～昨天叫外送選現金，想說拿剛好121元，結果錢包就是少那1元」、「我會直接跟他說，『啊不然還來』」。

不過也有網友表示，「司機應該不是故意，是那邊不好停車，他不方便數是不是剛好，所以比較急吧，所以才會口氣不好，不要想太多」、「因為司機放零錢的區域就那麼大，你給他一堆零錢，1塊他又沒辦法拿來找別人」。