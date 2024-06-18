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麥當勞為何拆光兒童遊戲區？網直指這起「勒索案」壓垮最後笑聲

台灣麥當勞過去許多分店中，都可看到專屬兒童的遊樂區。（圖／翻攝自FB）

▲台灣麥當勞過去許多分店中，都可看到專屬兒童的遊樂區。（圖／翻攝自FB）

圖文／CTWANT

台灣麥當勞過去許多分店中，都可看到專屬兒童的遊樂區，讓該速食店成為小朋友童年的一部分，然而如今僅有少數店家還保留，且還僅提供拍照。對此，有網友則十分不解，感嘆「乾脆改名算了」，但也有人直指，應該與多年前一起「7千萬勒索案」息息相關。

原PO昨（17）日在PTT八卦版以「麥當勞收掉遊樂區跟麥當勞叔叔的八卦？」為題發文，表示以前麥當勞就是小朋友最喜歡去的地方，除了可以吃漢堡、薯條、冰淇淋外，最重要的就是有專屬兒童的遊樂區，然而不知道什麼原因、從何時開始，現在已經沒有麥當勞有兒童遊樂區了。

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原PO認為，這樣只會導致兒童吃飽後沒地方玩，到處跑來跑去，反而更危險，「搞不懂麥當勞在想什麼，就連招牌的麥當勞叔叔人偶都撤掉，那你乾脆改名算了，有沒有麥當勞把景點的東西都撤掉，放一些沒用的東西的八卦？」

貼文一出，便引起網友共鳴，有人直指應該與多年前一起爭議息息相關。回到2017年，新北市消防局前夫妻檔科員蔡一郎與黃櫻惠夫妻的5歲兒子，當時由阿嬤帶到麥當勞裕民分店用餐，期間在溜滑梯時摔傷，事後送醫後，醫療費用為6700元。不過蔡男和黃女疑似因投資失利，積欠200多萬債務，便藉此獅子大開口。

蔡男和黃女濫用職權登入「消防安全管理系統」，調查安檢資料，強行向麥當勞要求7060萬賠償金，之後甚至還以民眾身分去檢舉，找稽查小組施壓，要麥當勞趕快和解。麥當勞不堪其擾報案，最後檢方介入偵辦，依恐嚇取財未遂等罪，提起公訴。

一審夫妻倆被依恐嚇取財未遂罪各判刑1年2月，案經上訴，高等法院改判蔡男6年5月徒刑、黃女5年2月徒刑。

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