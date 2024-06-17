高雄城市新美學！公車候車亭變身巨大鋁箔包飲料　成打卡熱點

▲高雄市公車候車亭變成了大型的鋁箔包 。（圖／地方中心翻攝）

地方中心／高雄報導

高雄市公車候車亭數量已突破千座，並成為城市風貌的一部分。近期，市區街道上出現了一些巨大的鋁箔包飲料造型的候車亭，這些亭子連塑膠吸管也都有，既引人注目又充滿創意。許多學生在等公車的同時，也在這些候車亭前自拍，成為畢業季的新打卡熱點。

公車候車亭及站牌廣告代理業者說，這些候車亭的設計靈感來自於一款深受學生喜愛的知名飲料品牌。在畢業季的這個時間，該品牌多年來的畢業季傳播策略與候車亭廣告設計結合，以鋁箔包的外觀設計候車亭，才有了這次創造出獨特的視覺效果。

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▲高雄市公車候車亭變成了大型的鋁箔包 。（圖／地方中心翻攝）

其實候車亭不僅是等待公車的空間，更是讓乘客體驗城市街道美景的裝置藝術。為了提升候車環境，候車亭除了提供LED公車班次及到站時間等資訊外，近年來更導入了太陽能電子紙智慧型站牌，兼具節能、綠能及智慧等特性。

公車候車亭及站牌廣告代理業者說：「正在考慮在候車亭廣告看板上增加多媒體影音功能，除了靜態廣告外，讓等待公車的過程不再枯燥無味。行人也可以透過音樂放鬆心情，或者停下來欣賞播放的影片，使街道生活空間成為市民日常生活的一部分」，讓候車服務品質再上一層樓，成為高雄街頭的一大亮點。