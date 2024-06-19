司機還原事發經過！基隆阿伯逼學生讓位　廣播籲：博愛座非老人座

記者郭世賢、黃資真／基隆報導

近日不僅捷運爆發讓座爭議，昨(18)日下午基隆505路公車上也發生同樣情況，一名阿伯在車內擠滿人的情況下，要求女高中生讓座，一旁女乘客見狀出言勸阻，雙方爆發爭吵。據悉，當事司機聽聞後方吵鬧聲後，特地廣播呼籲「博愛座不等於老人座」，不要為此吵架。

▲基隆505路公車有阿伯要求學生讓座。（圖／Threads網友@alpm21_burg授權提供）



Threads上一名網友PO出的影片中，當時車內擠滿民眾，位子也坐滿，部分老年人只能站著，此時其中1名阿伯見女高中生坐在位子上，便出言要求讓另名老婦坐，一旁同樣站著的女子聽聞便制止「你不要這樣趕年輕人」，阿伯否認「我沒有趕，我只是這樣講，上來要讓老人坐」，女子強調「人家要讓就會自動起來讓」、「現在的教育跟以前的教育不一樣了啦，你不要這樣想啦！」，阿伯這才安靜下來。

而基隆公車處還原事發經過，表示爭議當下，位處監視器死角、加上聲音不大，司機原先並不知道發生爭吵，沒想到吵雜聲越來越大，得知是因讓位一事發生衝突後，司機便廣播呼籲，「博愛座不等於老人座，請民眾不要為此吵架」，同時提醒車輛仍在行駛中，請民眾抓好扶手、注意自身安全。

基隆公車總站站長鄭文彭回應，因為事情發生當下，也不能直觀看出誰到底需要讓座，所以司機都是會用廣播勸導的方式來應對，期望接下來不會再有更多衝突爆發。