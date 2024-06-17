中市府攜手市議員率在地團隊　情義相挺拍攝物調券宣傳影片

▲台中議員率在地團隊，情義相挺物調券宣傳影片。

圖、文／臺中市政府經濟發展局提供

台中市政府經發局將於6月20日至22日辦理「2024第一波物調券」，日前首度公佈由盧市長偕同副議長顏莉敏等16位國民黨、民進黨、民眾黨及無黨籍市議員合力拍攝的宣傳影片，已在網路上發酵。經發局表示，感謝議員熱情相挺擔任最佳代言人，宣導全市107處場域有機會兌換到35萬份物調券，歡迎市民及旅客來一場物調券之旅。

經發局說明，此次宣傳影片拍攝動員逾500人次，歷時多日結合各臨時演員們的努力，也讓更多市民看到市長與16名議員們擔任演員熱情奔放、親民的一面，如顏副議長說話字正腔圓，讓影片拍攝速度加速，展現既年輕又正式，且聲線美妙之景；陳清龍議員揚起其大大的笑容，期待物調券的到來；曾威議員摩拳霍霍、躍躍欲試，其親切的個人特質，讓人感受其真誠。

▲徐瑄灃議員與幼兒園孩童一同觀賞3D影片。

此外，賴義鍠議員展現有活力的一面，親自跳舞，為影片增添許多風采；黃馨慧議員與逢甲觀光夜市群眾合作無間，帶來影片之開場；曾朝榮議員一字一句唸著台詞，將物調券發放的日期深植人心；徐瑄灃議員與幼兒園孩童一同觀賞3D影片的畫面，讓宣傳影片洋溢著孩童滿滿笑容。

經發局補充，影片更可見林霈涵議員優美的舞蹈、海派熱情的林碧秀議員、英姿勃勃的陳文政議員、身著代表著原住民傳統服飾的古秀英議員、說著客語鏗鏘有力的吳振嘉議員、表情豐富的林孟令議員、甜美可人又活潑跳躍的黃佳恬議員、優雅可人的張廖乃綸議員，以及展現颯爽英姿的李文傑議員等，大家使出渾身解數讓影片視覺畫面更美好，也為物調券的宣傳帶來一波新氣象。

▲盧市長與在地店家。

經發局提到，感激各界提供場地或協助維護場地，如新增的寶熊漁樂碼頭，提供大小朋友都喜歡的釣魚遊戲館舍場地，以及屋馬集團旗下的金韓食、涮屋馬餐廳等。還有孟昇幼兒園、太平在地青年街舞社、臺中市拔河隊、臺中騎士社區棒球隊、霧峰區婦女會、第三分局義交志工中隊、台中市土風舞協會、東區婦女會，太平、霧峰、建國等市場自治會、逢甲觀光夜市管委會及逢甲大學外語教學中心志工隊、激旨燒鳥員工等，陪同盧市長現學現賣一同跳舞，拍攝現場笑聲滿盈，為影片加分。

經發局長張峯源表示，感謝台中市議會協助預算通過，大力相挺，去年5月、6月至10月，分別辦理三波物調券發放活動，活動一次比一次擴大，發放數量一次較一次更多，幫助更多庶民經濟攤商、店家，吸引各縣市民眾來台中消費、活絡台中經濟。今年再次獲得議會支持，由多位議員協助拍攝廣告宣傳影片。議員們都說，「物調券是最能立即帶動地方買氣的活動，不論是逛市場的婆婆媽媽，還是喜愛夜市美食的年輕人，或是熱衷朝聖不同型態商圈的民眾，都期待領取物調券。」

經發局補充，今年物調券第一波總共發放35萬份，以加碼補貼的概念，放大民眾的購物金、旅遊津貼。預計於30處公有市場、5處民有市場、19處夜市攤集區、23處商圈，以及28家產業故事館發展協會商家，創造逾7,000萬元營業額，歡迎民眾多至市場、夜市、商圈等商家走動。更多資訊請至經發局網站（https://www.economic.taichung.gov.tw/2643555/post）查詢。