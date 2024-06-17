　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

中市府攜手市議員率在地團隊　情義相挺拍攝物調券宣傳影片

▲▼臺中市政府經濟發展局,宣傳影片,市議員,2024第一波物調券。（圖／臺中市政府經濟發展局提供）

▲台中議員率在地團隊，情義相挺物調券宣傳影片。

圖、文／臺中市政府經濟發展局提供

台中市政府經發局將於6月20日至22日辦理「2024第一波物調券」，日前首度公佈由盧市長偕同副議長顏莉敏等16位國民黨、民進黨、民眾黨及無黨籍市議員合力拍攝的宣傳影片，已在網路上發酵。經發局表示，感謝議員熱情相挺擔任最佳代言人，宣導全市107處場域有機會兌換到35萬份物調券，歡迎市民及旅客來一場物調券之旅。

經發局說明，此次宣傳影片拍攝動員逾500人次，歷時多日結合各臨時演員們的努力，也讓更多市民看到市長與16名議員們擔任演員熱情奔放、親民的一面，如顏副議長說話字正腔圓，讓影片拍攝速度加速，展現既年輕又正式，且聲線美妙之景；陳清龍議員揚起其大大的笑容，期待物調券的到來；曾威議員摩拳霍霍、躍躍欲試，其親切的個人特質，讓人感受其真誠。

▲▼臺中市政府經濟發展局,宣傳影片,市議員,2024第一波物調券。（圖／臺中市政府經濟發展局提供）

▲徐瑄灃議員與幼兒園孩童一同觀賞3D影片。

此外，賴義鍠議員展現有活力的一面，親自跳舞，為影片增添許多風采；黃馨慧議員與逢甲觀光夜市群眾合作無間，帶來影片之開場；曾朝榮議員一字一句唸著台詞，將物調券發放的日期深植人心；徐瑄灃議員與幼兒園孩童一同觀賞3D影片的畫面，讓宣傳影片洋溢著孩童滿滿笑容。

經發局補充，影片更可見林霈涵議員優美的舞蹈、海派熱情的林碧秀議員、英姿勃勃的陳文政議員、身著代表著原住民傳統服飾的古秀英議員、說著客語鏗鏘有力的吳振嘉議員、表情豐富的林孟令議員、甜美可人又活潑跳躍的黃佳恬議員、優雅可人的張廖乃綸議員，以及展現颯爽英姿的李文傑議員等，大家使出渾身解數讓影片視覺畫面更美好，也為物調券的宣傳帶來一波新氣象。

▲▼臺中市政府經濟發展局,宣傳影片,市議員,2024第一波物調券。（圖／臺中市政府經濟發展局提供）

▲盧市長與在地店家。

經發局提到，感激各界提供場地或協助維護場地，如新增的寶熊漁樂碼頭，提供大小朋友都喜歡的釣魚遊戲館舍場地，以及屋馬集團旗下的金韓食、涮屋馬餐廳等。還有孟昇幼兒園、太平在地青年街舞社、臺中市拔河隊、臺中騎士社區棒球隊、霧峰區婦女會、第三分局義交志工中隊、台中市土風舞協會、東區婦女會，太平、霧峰、建國等市場自治會、逢甲觀光夜市管委會及逢甲大學外語教學中心志工隊、激旨燒鳥員工等，陪同盧市長現學現賣一同跳舞，拍攝現場笑聲滿盈，為影片加分。

經發局長張峯源表示，感謝台中市議會協助預算通過，大力相挺，去年5月、6月至10月，分別辦理三波物調券發放活動，活動一次比一次擴大，發放數量一次較一次更多，幫助更多庶民經濟攤商、店家，吸引各縣市民眾來台中消費、活絡台中經濟。今年再次獲得議會支持，由多位議員協助拍攝廣告宣傳影片。議員們都說，「物調券是最能立即帶動地方買氣的活動，不論是逛市場的婆婆媽媽，還是喜愛夜市美食的年輕人，或是熱衷朝聖不同型態商圈的民眾，都期待領取物調券。」

經發局補充，今年物調券第一波總共發放35萬份，以加碼補貼的概念，放大民眾的購物金、旅遊津貼。預計於30處公有市場、5處民有市場、19處夜市攤集區、23處商圈，以及28家產業故事館發展協會商家，創造逾7,000萬元營業額，歡迎民眾多至市場、夜市、商圈等商家走動。更多資訊請至經發局網站（https://www.economic.taichung.gov.tw/2643555/post）查詢。

ET快訊
快訊／想老婆！「柯神」關212天求交保　班霸喊窮：要去海外兼
廣東韓江「史上最大洪水爆發」　恐怖空拍照曝
陸軍一兵慘死…父曝犯案動機！　17歲少年「長袖藏刀」
快訊／國王冠軍賽大危機！　林書豪G4將不會上場
華莎劇透：我下個月來高雄　「5大咖」名單官宣！
快訊／畢業典禮天花板突掉落！　家長遭砸傷
兒帶火槍上街！狄鶯無奈發聲　孫安佐親自回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台中購物節APP獲國際肯定！奪資通界奧林匹克傑出公眾合作服務首獎

寶刀未老！花蓮老人撞球賽　120位長者推竿競技架式十足

中市府攜手市議員率在地團隊　情義相挺拍攝物調券宣傳影片

潛入台南地下古河道　藝術創作轉化城市溪流議題

屏東潮州義消入山實地訓練　強化整體救災能力

玉山星空音樂會　1.1萬人湧日月潭畔聆賞

桃園閩南文化節「總舖師辦桌」活動　千人同享台式特色料理

林智勝、陳俊秀專用球棒加持　善心廠商贊助新豐少棒隊遠征日本

配合「桃園鐵路地下化計畫」　中壢新站開工暨臨時前站啟用

高曼容拚11年首奪世界選美冠軍　獲聘終身南投縣親善大使

台中3億超跑車隊迎娶！　新娘丟衝鋒槍笑：我脾氣比較大

Line點數1萬2歸零苦主找到了　正妹直播主曝心情：1秒就消失

鄧紫棋再唱李玟合作曲「台上淚崩」　一度唱不下去..喊：我去擦眼淚！

聰明貓說中文回覆媽　一問一答發音超清楚

男友問「吃鴨肉嗎」她回好　下秒被黃色小鴨大軍包圍

雨勢升級！大雷雨轟雙北　13縣市「豪大雨特報」

高爾宣芮德要當爸媽了　寶寶性別公布超幸福❤

網紅整妹出國入住猛鬼酒店 詭異聲響＋古怪氣氛秒退房

熱心男遇小貨車拋錨卡路中　幫拖到路旁暖喊：免錢啦～

李丹妃懵跳《星期五晚上》　見盈瑩挑戰16蹲驚訝比讚

寶刀未老！花蓮老人撞球賽　120位長者推竿競技架式十足

中市府攜手市議員率在地團隊　情義相挺拍攝物調券宣傳影片

潛入台南地下古河道　藝術創作轉化城市溪流議題

屏東潮州義消入山實地訓練　強化整體救災能力

玉山星空音樂會　1.1萬人湧日月潭畔聆賞

桃園閩南文化節「總舖師辦桌」活動　千人同享台式特色料理

林智勝、陳俊秀專用球棒加持　善心廠商贊助新豐少棒隊遠征日本

配合「桃園鐵路地下化計畫」　中壢新站開工暨臨時前站啟用

高曼容拚11年首奪世界選美冠軍　獲聘終身南投縣親善大使

新北環保局攜手企業淨海　清出297公斤海洋廢棄物

珍奶一咬「爆漿蟑螂」！苦主已刪文　彰化衛生局展開稽查

快訊／國3北上善化出口「砂石車起火」！　匝道封閉處理中

波尼多小旅宿老闆涉偷拍！台東縣交觀處出手了　最重恐被廢照

王仁甫大陸旅遊無辜捲爆料　季芹動怒：不能接受！

王婉諭追問「支持兩岸一家親？」　揭黃國昌昔言論嗆：逃避可恥還沒用

快訊／柯旻豪押212天「想老婆」求交保　班霸喊窮：要去海外兼職

Google地圖驚見「哥吉拉襲台」！大戰八里焚化廠...超神畫面曝

農民荷包要小心！假冒姪兒詐裝修費　農會行員成功攔阻

老「藍鷹」對戰青鳥沒在怕！　國民黨21日動員藍粉擠爆青島東路

破冰？中澳總理會晤　李強宣布開放澳公民免簽入境15天

護理女神超商驚露「渾圓南半球」　路人回頭全被錄

地方熱門新聞

新北環保局攜手企業淨海　清出297公斤海洋廢棄物

高曼容奪世界選美冠軍　獲聘終身南投縣親善大使

臺灣工藝文化園區停車場要收費了

蘆洲建商捐贈獎學金　市長侯友宜到場喊讚

配合「桃園鐵路地下化計畫」　中壢新站開工

雲林道路成花生曝曬場　縣府協調超過200處合法地點

中壢火車站熄燈　藍綠臉書發文告別！

新北救災效能再升級　淡水消防分隊獲贈救災車

即／小琉球停電1小時　台電董事長說明

玉山星空音樂會　1.1萬人湧日月潭畔聆賞

桃園「總舖師辦桌」　千人同享台式特色料理

中市府攜手市議員拍物調券宣傳片

潛入台南地下古河道轉化城市溪流議題

南消四大辦理新化義消水域救生訓練

更多熱門

相關新聞

大溪塞車成日常　市議員提解套方案

大溪塞車成日常　市議員提解套方案

桃園市大溪區因風景秀麗，長年塞車問題幾成日常，相關單位始終無解！市議員李柏坊27日於市議會市政總質詢，秀出斗大的「大溪塞爆了」標題海報，並提出解套方案，爭取興建第三座跨橋，讓大漢溪兩岸道路串連延伸台3線，疏解交通，減少交通壅塞問題。

民進黨支持者　在立院外集結

民進黨支持者　在立院外集結

中市府「三審勝訴」將積極依法追回款項

中市府「三審勝訴」將積極依法追回款項

桃美館工程款缺口20.6億　議員質疑鄭文燦跳票

桃美館工程款缺口20.6億　議員質疑鄭文燦跳票

「台通」爆內線家族9人撈上億　董娘300萬交保

「台通」爆內線家族9人撈上億　董娘300萬交保

關鍵字：

臺中市政府經濟發展局宣傳影片市議員2024第一波物調券

讀者迴響

熱門新聞

竹市副所長頭部中彈亡　才和家人去澎湖玩

即／竹市副所長頭部中彈亡　第一分局回應了

即／屏東陸軍一兵遭砍殺！17歲少年殺人罪送辦

詹惟中爆「陽痿分手」！同床日本妹4天：硬不起來

王齊麟被女友嗆「他是奧運冠軍關我屁事」

別再用脫鞋打蟑螂！環境部教3招防治：小強爬過就死掉

台東得獎民宿爆浴室偷拍！年輕女客受害

新北翁誤闖國道遭撞倒慘死　敬老卡查出身分

「3組保健食品」千萬別一起吃！營養師：沒效又傷荷包

春風放話幫高爾宣養女兒　「滿足1條件」到國小畢業

三戰倒數不到48hrs？新神鬼先知曝準確日期

獨／平頭男持槍掃射民宅　真理褲妹自摑淚求：別鬧了

快訊／高爾宣結婚當爸了！　秘娶大9歲芮德

「1類運動」做太多反變胖！減重醫：更易餓、囤脂肪

憂成本加劇　營建業者爆：明年核彈級災難要來了！

更多

最夯影音

更多

台中3億超跑車隊迎娶！　新娘丟衝鋒槍笑：我脾氣比較大

Line點數1萬2歸零苦主找到了　正妹直播主曝心情：1秒就消失

鄧紫棋再唱李玟合作曲「台上淚崩」　一度唱不下去..喊：我去擦眼淚！

聰明貓說中文回覆媽　一問一答發音超清楚

男友問「吃鴨肉嗎」她回好　下秒被黃色小鴨大軍包圍

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面