桃園大溪長年塞車成日常　市議員李柏坊提解套方案

▲桃園大溪長年塞車成日常多年無解，市議員李柏坊提解套方案。（圖／市議會國民黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市大溪區因風景秀麗，長年塞車問題幾成日常，相關單位始終無解！市議員李柏坊27日於市議會市政總質詢，秀出斗大的「大溪塞爆了」標題海報，並提出解套方案，爭取興建第三座跨橋，讓大漢溪兩岸道路串連延伸台3線，疏解交通，減少交通壅塞問題。

李柏坊表示，大溪、復興每到周末假日，大量遊客及車輛擁入，道路不堪負荷，造成地方民眾假日「有家歸不得，有路出不去」的窘境，甚至警察維持交通也沒有用？如何解決交通壅塞問題，身為在地人，他提出交通解套方案。

李柏坊說，解決大溪塞車問題，未來有多項重大交通建設，可以達到疏解區域交通瓶頸的目的，項目有闢建國道三號八德交流道、捷運綠線延伸大溪老街，大溪埔頂轉運站、國道三號銜接台66線增設系統交流道工程等。

李柏坊提出的解套方案，包括興建第三座橫跨大漢溪的新橋，徹底疏解交通，減少大溪對外交通壅塞問題，評估大漢溪兩岸道路串連延伸台3線道路及新闢快速道路之可行性。新闢大漢溪左岸道路，計畫範圍自大鶯路1020巷起至中庄調整池西南側500公尺處止，全長約2.3公里。利用新闢道路及水防道路串連至新北環河路，右岸大溪至鶯歌河濱道路開闢、月眉至山豬湖連接三峽地區簡易道路等方案。

針對大溪觀光再升級議題，李柏坊爭取北橫國家風景區成為全國第14個國家風景區，同時優化景點環境，推動夜間經濟、成為國際級觀光旅遊勝地，建議慈湖銅像由遊客中心沿陵寢步道兩側重新規劃，現地留下藝術、價值、紀念性即可，並與軍方討論。市長張善政答詢，重新啟動慈湖觀光，會好好規畫。觀旅局長周柏吟說，會整體規畫，空間再利用，延伸旅客停留時間，持續與軍方保持溝通。