統籌分配款支應桃美館缺口20.6億　藍議員質疑鄭文燦承諾跳票

▲桃園市議會今天進行財政、主計工作報告，針對市立美術館工程款缺口高達20.6億元，市議員林政賢質詢財政局長歐美鐶如何因應。（圖／翻攝自市議會官網）

記者沈繼昌／桃園報導

針對桃園市立美術館工程款缺口20.6億元，國民黨團市議員今（9）日在議會提出質詢，質疑行政院副院長鄭文燦在前市長任內採取減項發包所造成，日前巡視市立美術館指稱可先用統籌分配稅款支應，但事後證實已經跳票，多名議員要求市府透過6位立委向中央爭取相關經費。

桃園市議會今天進行財政、主計等局處工作報告，市議員陳美梅、林政賢、黃婉如、徐其萬、張碩芳等人先後發言質詢，市立美術館新建工程初編列37億5000萬餘元，中央補助13.7億多元，前市長鄭文燦於任內發包時採取減項發包，後續張善政上任後，工程單位估算減項追回，再加上物價調漲、漏項追加等工程款，至少需增加20.6億元。

此外，行政院副院長鄭文燦於3月26日視察市立美術館新建工程指稱，總工程不足款20.6億元可先用統籌分配稅款支應，若不足再由中央給予協助，美術館龐大工程款缺口，是否已由今年度增額普通統籌分配稅款支應？

財政局長歐美鐶說，因市府獲配112年增額普通統籌分配稅款45.87億元已全數納入今年度決算，無法作為財源支應市立美術館新建工程；國民黨團市議員認為，美術館工程不足款20.6億元，無法使用統籌分配稅款支應，市府應持續爭取中央補助，以減少財政負擔。

▲桃園市議會今天進行財政、主計工作報告，市議員陳美梅質詢財政局長歐美鐶。（圖／翻攝自市議會官網）

此外，市議員錢龍、吳進昌、張桂綿、陳韋曄、李柏坊、黃敬平等人也指出，桃園市改制以來歷年獲配中央統籌分配稅款及一般性補助款合計數一直是六都最低，今年與去年度桃市自中央獲得統籌分配稅款一般性補助款合計分別為373億元與328億元，同樣在六都敬陪末座。

市議員們要求，財政收支劃分法分配公式，應合理反映桃園市對工業產值貢獻與直轄市財源需求，市府團隊應藉修法機會，請桃園市六名立委協助向中央爭取合理財政待遇。

財政局強調，財政收支劃分法已近25年未修正，確實不合時宜，目前直轄市之中央普通統籌分配稅款公式指標包含「營利事業營業額」50%、「人口」20%、「土地面積」20%、「財政能力」10%，現行公式指標對桃園市相當不利，如營利事業營業額權數高達50%，工業產值也未納入，無法反映工廠所在地方政府貢獻，財政能力10%又為反向指標，形同被懲罰財政努力等情況。