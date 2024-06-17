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大陸 大陸焦點 特派現場

海峽婦女論壇開幕　陸國務委員：講好兩岸「真情故事」

▲▼海峽婦女論壇。（圖／活動方提供）

▲活動現場。（圖／活動方提供）

記者蔡儀潔／綜合報導

海峽婦女論壇作為第十六屆海峽論壇系列活動，15日下午在福建廈門開幕，近400名兩岸及港澳各界婦女參加。大陸國務委員、全國婦聯主席諶貽琴致詞稱，要講好促進兩岸同胞心靈契合的真情故事，同時希望兩岸婦女堅持一個中國原則和「九二共識」，為推動兩岸和平發展貢獻智慧和力量。

本屆海峽婦女論壇以「姐妹攜手  心心向融」為主題，活動期間，諶貽琴會見了與會的台港澳嘉賓，大陸全國婦聯副主席、書記處第一書記黃曉薇主持論壇開幕式。

諶貽琴致詞指出，大陸國家主席習近平始終牽掛兩岸同胞福祉親情，高度重視兩岸經濟文化交流合作，在會見馬英九先生一行時提出「四個堅定」，為兩岸關係指明了前進方向。

諶貽琴表示，希望兩岸婦女把握歷史大勢，堅守民族大義，堅持一個中國原則和「九二共識」，始終秉持「兩岸一家親」理念，攜手同心守護好中華民族共同家園，為推動兩岸關係和平發展、實現中華民族偉大復興貢獻巾幗智慧和力量。

諶貽琴還說，要繼續發揮好海峽婦女論壇的平台作用，充分展現兩岸婦女在社會參與、經貿交流和情感交融方面的生動成果，講好促進兩岸同胞心靈契合的真情故事，為深化兩岸融合發展增添生機活力。

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