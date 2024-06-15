　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

兩岸觀眾一起唱！　吉他王子葉東安赴廈重現《外婆的澎湖灣》　

記者任以芳／廈門報導

第十六屆海峽論壇「海峽兩岸藝術交流活動」今（15）日下午3點舉行啓動儀式，邀請多位台灣重要嘉賓以及兩岸各界文藝人士共襄盛舉。其中，台灣知名吉他王子葉東安演唱經典民謠《外婆的澎湖灣》，許多觀眾跟著哼唱，現場氣氛溫暖熱絡。

▲▼ 東森新媒體ETtoday副董事長馬詠睿 。（圖／記者任以芳攝）

▲「海峽兩岸藝術交流活動」與會重要嘉賓東森新媒體ETtoday副董事長馬詠睿 。（圖／記者任以芳攝）

在廈門舉行「海峽兩岸藝術交流活動」，今日大陸方面出席嘉賓福建省政協主席劉憲祥、文聯港澳台辦公室主任董佔勝，福建省文聯主席陸開錦等人；台灣方面出席重要嘉賓海基會前董事長、財團法人中華民族發展基金會現任董事長林中森，前金管會主委陳樹、東森新媒體ETtoday副董事長馬詠睿等人受邀出席。

▲▼ 第十六屆海峽論壇「海峽兩岸藝術交流活動」今（15）日下午3點舉行啓動儀式 。（圖／記者任以芳攝）

▲海基會前董事長、財團法人中華民族發展基金會現任董事長林中森 。（圖／記者任以芳攝）

林中森致詞時，特別指出自己是福建人，再次受邀回鄉共襄盛舉，本屆「海峽兩岸藝術交流活動」，這是兩岸文藝開展交流的重要平台，深化兩岸文藝界的交流合作，推動兩岸文藝產業繁榮發展。

▲▼ 第十六屆海峽論壇「海峽兩岸藝術交流活動」今（15）日下午3點舉行啓動儀式 。（圖／記者任以芳攝）

▲福建省文聯主席陸開錦。（圖／記者任以芳攝）

陸開錦則說，中華文化博大精深，台灣同胞的祖籍大部分來自大陸，這個80%以上源自於福建，兩岸文化歷史同源。今天在場兩岸文藝界的名家新銳，帶來了許多優秀文藝作品，一起傳承中華歷史之美。

今日活動主題也十分活潑多元，一共有九個節目，來自兩岸接力完成，包括台陸魔術師表演與街舞秀、泉州歌舞劇院表演《永不凋零的春天》等表演。

▲▼ 台灣吉他王子葉東安 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 台灣吉他王子葉東安演唱經典民歌《外婆的澎湖灣》 。（圖／記者任以芳攝）

其中，台灣知名吉他王子葉東安與大陸女歌手鄭莉莉一起演出經典歌曲《外婆澎湖灣》，葉東安輕鬆吉他聲伴隨清亮嗓音，到了副歌「澎湖灣，澎湖灣，外婆的澎湖灣，有我許多的童年幻想，陽光 沙灘 海浪 仙人掌，還有一位老船長....」，在場兩岸觀眾一起合唱，氣氛十分溫馨。

活動也特別安排兩岸魔術與街舞表演，來自台灣魔術師粘立人手法幽默多變，來自大陸年輕魔術師陳燦以舞台劇形式展現魔術，主題是《鄉愁》，整體風格充滿文青氣息，各有特色。來自台灣歌手葉宗鑫演唱茄子蛋經典曲《浪子回頭》廣受好評，最後現場所有人大合唱《明天會更好》。

▲▼ 第十六屆海峽論壇「海峽兩岸藝術交流活動」今（15）日下午3點舉行啓動儀式 。（圖／記者任以芳攝）

▲「海峽兩岸藝術交流活動」總策劃李學明 。（圖／記者任以芳攝）

即使兩岸氛圍緊繃，民間交流意願依然熱絡，活動負責人李學明接受訪問也指出，這次主要邀請兩岸嘉賓以歌唱、魔術、街舞等方面著手，這些都是現在兩岸年輕人最喜歡的項目，增加兩岸融合度。

李學明也說，兩岸要擴大民間交流，從青少年到民間，不管是藝術交流，或是任何的一個行業，大陸一直歡迎台灣青年多來觀光旅遊，走走看看，即使台灣對於到大陸有一定的障礙，還是希望兩岸明天會更好，朝向正向發展走。

▼ 第十六屆海峽論壇「海峽兩岸藝術交流活動」現場 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 第十六屆海峽論壇「海峽兩岸藝術交流活動」今（15）日下午3點舉行啓動儀式 。（圖／記者任以芳攝） 

▲▼ 第十六屆海峽論壇「海峽兩岸藝術交流活動」今（15）日下午3點舉行啓動儀式 。（圖／記者任以芳攝）▲▼ 第十六屆海峽論壇「海峽兩岸藝術交流活動」今（15）日下午3點舉行啓動儀式 。（圖／記者任以芳攝）
  

ET快訊
快訊／小琉球突「全島大停電」！
黃仁勳財富一天增加646億　「身價破3.75兆」成全球第11
華莎想來台Long Stay：死之前一定要去九份
快訊／中信兄弟大巨蛋票房加商品收入3800萬
20多歲男血糖飆500！「1舉動」讓醫搖頭了
渣夫家暴又外遇！孕妻「想墮胎墮不了」　名醫嘆：我無能為力

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

兩岸觀眾一起唱！　吉他王子葉東安赴廈重現《外婆的澎湖灣》　

為校出賽　大一男「39天瘦12公斤」猝死！生前痛苦喊：變人乾了

兩岸觀光鬆綁還得等？　連勝文：兩岸氣氛不好要開放也不容易

河南高溫缺雨旱情嚴重　不能播種面積已達323萬畝

海峽兩岸大健康產學研合作交流會溫州登場　借鑒台灣經驗共話未來

2024浙台合作周　溫州分場瞄準「大健康」產業促兩岸深化交流　

陸大學拳手備賽39天狂減10公斤　朋友圈曬圖秀成績竟成「遺言」

雲林文旦9月銷陸有譜？　張麗善稱「會努力」無畏懼被貼統戰標籤

身價破億！24歲女孩成A股上市公司總裁　哥大碩士主攻企業風險管理

陳妍希粉紅禮服海論登台　氣質獻唱《若思便思念》

高捷國中就懂情趣用品！　講解用法「吳慷仁聽到崩潰XD」

化身「長輩」開慶生趴　穿Polo衫配護腰超傳神

波特王才爆「大陸砸錢邀台網紅」　王仁甫拍「成都旅遊片」澄清：全程自費

女拿高壓水槍清洗社區地板　一層黑→停車格顯現超療癒

跳手指舞歡送畢業生　警專生甩髮燦笑甜炸

KID給羅蘭聞腋下..遭虧：滿臭的XD 　揭峮峮感情狀態「一直很釋懷」

下雨天媽讓邊牧自己玩　牠聽話上樓啟動丟球機

費德勒畢典致詞談人生課　沒有事情是「毫不費力」

記錄鸚鵡「從零開始養」　看兩隻健康長大超療癒

單車弟被鬼切...熱心男緊追　女騎士喊有打燈：他自己撞到

兩岸觀眾一起唱！　吉他王子葉東安赴廈重現《外婆的澎湖灣》　

為校出賽　大一男「39天瘦12公斤」猝死！生前痛苦喊：變人乾了

兩岸觀光鬆綁還得等？　連勝文：兩岸氣氛不好要開放也不容易

河南高溫缺雨旱情嚴重　不能播種面積已達323萬畝

海峽兩岸大健康產學研合作交流會溫州登場　借鑒台灣經驗共話未來

2024浙台合作周　溫州分場瞄準「大健康」產業促兩岸深化交流　

陸大學拳手備賽39天狂減10公斤　朋友圈曬圖秀成績竟成「遺言」

雲林文旦9月銷陸有譜？　張麗善稱「會努力」無畏懼被貼統戰標籤

身價破億！24歲女孩成A股上市公司總裁　哥大碩士主攻企業風險管理

陳妍希粉紅禮服海論登台　氣質獻唱《若思便思念》

「幫牛棚多休息」　威能帝再飆完投：想辦法貢獻自己

林書豪主動找加練　林書緯飆致勝三分球自信沒變

世界最短航線「53秒就能下機」！搭完還有證書能領

鄭銘謙『家庭重建 幸福再現-陪伴守護 愛在臺北』直播宣傳家庭愛

快訊／小琉球晚間突「全島大停電」！周春米緊急致電台電董事長

蕾菈打卡上海認了「收到邀請」！　遭疑拿酬勞急撇清：都自己付

力拼6月底通車！高捷岡山路竹延伸線今履勘　營運前有4缺失需改善

台鋼「煙火秀」4轟炸裂悍將主場！隊史首度4連勝

金曲35／滅火器曝「不敢不報名」原因　楊大正被問結紮回應了

剃光陰毛…妹子崩潰「尿流到大腿」還亂噴！泌尿醫：確實有可能

妹子電動步道上演喪屍　害阿嬤嚇到小跑步逃走

大陸熱門新聞

有錢男買3車位停玩具車！警衛砸了賠慘

銀行高層誤傳女下屬40秒示愛片　100名同事尷尬

員工還在上班！科技大廠老闆留紙條跑路：只能逃了

身價破億！24歲女孩成A股上市公司總裁 哥大碩士主攻企業風險管理

一家5口喝雞湯「爆集體中毒」　2人臉發黑急送ICU

反擊台12浬海空域「自衛權」 陸國防部：飛蛾撲火，鬧越兇滅亡越快

連勝文：道地台灣人也可以是堂堂正正中國人

少婦行員自拍示愛副行長！銀行緊急回應

陳妍希粉紅禮服海論登台 氣質獻唱《若思便思念》

茅台批發價斷崖式下跌 黃牛撐不住拋售「一瓶跌至8900元」

為校出賽　大一男「39天瘦12公斤」猝死：變人乾了

2男遭雷劈瞬變「火人」　驚悚影曝光

王滬寧會見連勝文：維護台海和平是兩岸共同願望

劉亦菲新劇4集吻27次…醫警告：恐染接吻病

更多熱門

相關新聞

兩岸觀光難解？連勝文：氛圍不好要開放也不容易

兩岸觀光難解？連勝文：氛圍不好要開放也不容易

廈門海峽論壇今（15）日舉行開幕式，會後國民黨副主席連勝文接受訪問談到開放兩岸觀光可能性，他直言，不確定陸方什麼時候會開放，從國民黨角度當然希望兩岸延續過去正面意義的交流，包含經貿合作跟觀光旅遊。他也坦言如果兩岸氣氛實在不好，雙方沒有互信，甚至變得不愉快，真的要開放也不容易。

海峽論壇見王滬寧　連勝文：兩岸友誼不要被少數偏激言論影響

海峽論壇見王滬寧　連勝文：兩岸友誼不要被少數偏激言論影響

雲林文旦9月銷大陸？　張麗善：我們會努力

雲林文旦9月銷大陸？　張麗善：我們會努力

陳妍希粉紅禮服海論登台 氣質獻唱《若思便思念》

陳妍希粉紅禮服海論登台 氣質獻唱《若思便思念》

連勝文：道地台灣人也可以是堂堂正正中國人

連勝文：道地台灣人也可以是堂堂正正中國人

關鍵字：

海峽論壇兩岸藝術交流吉他王子葉東安兩岸文藝合作澎湖灣

讀者迴響

熱門新聞

有錢男買3車位停玩具車！警衛砸了賠慘

牛排館結帳竟刷2400萬　女：險吃掉1棟房

獨／直擊篠崎泫「超短熱褲」探監Toyz！白皙長腿外露

賴冠霖正式宣布退圈喊話粉絲：我從沒有跪過

林襄這張無碼真的猛！「透視內衣」神秘三角看光

Makiyo離婚1年約砲23歲鮮肉！「只做1次」男方大暈船

一堆妹子在穿！他困惑「這啥風格」釣出答案

多明尼加總統宣布：優先發展半導體

提醒差點坐過站的乘客下車！軍人發1照　全場歪樓

博愛座爆糾紛！傳老人提告OL　網怒：老人太扯

台鐵駕駛出軌女調度員玩「列車性愛」

女客被刷2400萬！高檔牛排館：統編變消費金額

男拿傘北捷傷人「帽子哥」擒抱壓制畫面曝

「亞洲一線男星」是Gay被阿姨包養！

台中女警被影射下海　28歲「D罩杯洪水泛濫」

更多

最夯影音

更多

高捷國中就懂情趣用品！　講解用法「吳慷仁聽到崩潰XD」

化身「長輩」開慶生趴　穿Polo衫配護腰超傳神

波特王才爆「大陸砸錢邀台網紅」　王仁甫拍「成都旅遊片」澄清：全程自費

女拿高壓水槍清洗社區地板　一層黑→停車格顯現超療癒

跳手指舞歡送畢業生　警專生甩髮燦笑甜炸

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面