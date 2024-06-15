兩岸觀眾一起唱！　吉他王子葉東安赴廈重現《外婆的澎湖灣》　

記者任以芳／廈門報導

第十六屆海峽論壇「海峽兩岸藝術交流活動」今（15）日下午3點舉行啓動儀式，邀請多位台灣重要嘉賓以及兩岸各界文藝人士共襄盛舉。其中，台灣知名吉他王子葉東安演唱經典民謠《外婆的澎湖灣》，許多觀眾跟著哼唱，現場氣氛溫暖熱絡。

▲「海峽兩岸藝術交流活動」與會重要嘉賓東森新媒體ETtoday副董事長馬詠睿 。（圖／記者任以芳攝）

在廈門舉行「海峽兩岸藝術交流活動」，今日大陸方面出席嘉賓福建省政協主席劉憲祥、文聯港澳台辦公室主任董佔勝，福建省文聯主席陸開錦等人；台灣方面出席重要嘉賓海基會前董事長、財團法人中華民族發展基金會現任董事長林中森，前金管會主委陳樹、東森新媒體ETtoday副董事長馬詠睿等人受邀出席。

▲海基會前董事長、財團法人中華民族發展基金會現任董事長林中森 。（圖／記者任以芳攝）

林中森致詞時，特別指出自己是福建人，再次受邀回鄉共襄盛舉，本屆「海峽兩岸藝術交流活動」，這是兩岸文藝開展交流的重要平台，深化兩岸文藝界的交流合作，推動兩岸文藝產業繁榮發展。

▲福建省文聯主席陸開錦。（圖／記者任以芳攝）

陸開錦則說，中華文化博大精深，台灣同胞的祖籍大部分來自大陸，這個80%以上源自於福建，兩岸文化歷史同源。今天在場兩岸文藝界的名家新銳，帶來了許多優秀文藝作品，一起傳承中華歷史之美。

今日活動主題也十分活潑多元，一共有九個節目，來自兩岸接力完成，包括台陸魔術師表演與街舞秀、泉州歌舞劇院表演《永不凋零的春天》等表演。

▲ 台灣吉他王子葉東安演唱經典民歌《外婆的澎湖灣》 。（圖／記者任以芳攝）

其中，台灣知名吉他王子葉東安與大陸女歌手鄭莉莉一起演出經典歌曲《外婆澎湖灣》，葉東安輕鬆吉他聲伴隨清亮嗓音，到了副歌「澎湖灣，澎湖灣，外婆的澎湖灣，有我許多的童年幻想，陽光 沙灘 海浪 仙人掌，還有一位老船長....」，在場兩岸觀眾一起合唱，氣氛十分溫馨。

活動也特別安排兩岸魔術與街舞表演，來自台灣魔術師粘立人手法幽默多變，來自大陸年輕魔術師陳燦以舞台劇形式展現魔術，主題是《鄉愁》，整體風格充滿文青氣息，各有特色。來自台灣歌手葉宗鑫演唱茄子蛋經典曲《浪子回頭》廣受好評，最後現場所有人大合唱《明天會更好》。

▲「海峽兩岸藝術交流活動」總策劃李學明 。（圖／記者任以芳攝）

即使兩岸氛圍緊繃，民間交流意願依然熱絡，活動負責人李學明接受訪問也指出，這次主要邀請兩岸嘉賓以歌唱、魔術、街舞等方面著手，這些都是現在兩岸年輕人最喜歡的項目，增加兩岸融合度。

李學明也說，兩岸要擴大民間交流，從青少年到民間，不管是藝術交流，或是任何的一個行業，大陸一直歡迎台灣青年多來觀光旅遊，走走看看，即使台灣對於到大陸有一定的障礙，還是希望兩岸明天會更好，朝向正向發展走。

▼ 第十六屆海峽論壇「海峽兩岸藝術交流活動」現場 。（圖／記者任以芳攝）



