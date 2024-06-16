赴海論爭取開放金廈觀光　李文良：有障礙先爭取「專案」申請

▲廈門五通碼頭金門鄉親服務站揭牌儀式 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／廈門報導

廈門五通碼頭金門鄉親服務站今（16）日舉行揭牌儀式，即日起提供一站式服務，協助辦理台胞証、電話卡等事項，包含服務走小三通的台灣民眾。外界也關注金廈觀光何時開放？金門縣副縣長李文良透露，此行赴海峽論壇與陸方積極溝通，希望早日開放，但還是障礙，像是214金廈翻船事件，以及北京與台北也沒有意願開放，地方政府只能先爭取「專案」處理，比如7月即將登場的泳渡。

位於廈門五通客運碼頭今天上午9時正式運營，廈門市台辦主任劉金柱、副主任虞聖堅、金門縣副縣長長李文良、廈門台商會長韓螢煥等人到場見證揭牌儀式。

▲五通碼頭遊客中心伴手禮人潮 。（圖／記者任以芳攝）

五通碼頭客運站內，許多來自金門籍或來自台灣各地自由行旅客，登船之前在入境大廳伴手禮店消費，每個人大包小包，店員忙著敲計算機，幫忙把人民幣標價換算成台幣，現場人潮十分熱絡，還是比不上陸客團經由小三通赴台旅遊的盛況榮景。

▲金門縣副縣長李文良。（圖／記者任以芳攝）

儘管陸方宣佈開放福州民眾先去馬祖觀光，旅行團尚未正式成行，也算是小小鬆綁，但陸客體量較大的金廈觀光卻遲遲未開放，金門鄉親也觀望何時解禁，包括金門縣政府此行去海峽論壇是否與陸方溝通？

金門縣副縣長李文良受訪證實，何時能重啟金廈觀光是非常重要事情，此行確實與大陸官方密切溝通與磋商，希望可以早日開通，但目前遇到一些障礙，金門縣政府還是沒有放棄，積極做善意回應。

李文良也坦言，214金廈翻船事件就是其中一項障礙，儘管事件發生在金門，主責單位在台北，金門縣政府依舊積極協助處理，包括之前與陸方家屬、紅十字會人員溝通與接待，希望透過善意情境，讓台北跟北京可以好好坐下來談一談，對金門鄉親來講也是好事情。

山不轉路轉，李文良也指出，大陸與台灣方面針對旅遊沒有進一步開放，金門縣政府爭取用「專案」的形式，「比如最近7月的泳渡，未來希望與廈門市政府磋商，藉由重大事件與活動，通過專案形式，台灣方面是支持。

回顧2023年1月7日，廈門率先實現廈金「小三通」客運航線復航，目前每天共有16個航次往返廈金。截至2024年5月，該航線累計運送旅客近2100萬人次，成為兩岸人員往來最便捷的「黃金通道」。

▲廈門旅遊集團董事長黃軼達 。（圖／記者任以芳攝）

為了更好的服務金門鄉親，在廈門「小三通」碼頭二樓設立金門鄉親服務站，此次於海峽論壇期間正式啓用。主要功能是提供咨詢服務，無償為金門鄉親提供急難、緊急聯絡、通報關懷服務。

廈門旅遊集團董事長黃軼達也介紹，服務中心「一站式」服務，可協助金門鄉親申請辦理台胞證、居住證、大陸手機號、銀行卡開戶等咨詢服務；為金門鄉親提供來廈旅遊咨詢服務；為金門陸籍配偶及赴金陸客提供咨詢服務，當然也有來自台灣旅客。

▼ 廈門五通碼頭遊客大廳。（圖／記者任以芳攝）