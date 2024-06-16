兩岸青年齊聚中醫藥論壇　分享傳承與AI問診新趨勢　

▲兩岸中醫界成員齊聚廈門中醫藥論壇 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／廈門報導

第十六屆海峽論壇「海峽兩岸青年新媒體中醫藥論壇」昨15日在廈門舉行，論壇邀請多位兩岸中醫藥界人士參與訪談，不少台灣青年到大陸發展，找尋自己一片天地。

該論壇由全國台聯主辦，由「大醫精誠」「本草之約」「融合新篇」和「把脈未來」4個篇章組成，邀請10位中醫界嘉賓分篇章參與，大陸中國中醫科學院原院長、首席研究員曹洪欣、大陸國台辦發言人陳斌華、台灣聯合中醫醫學會理事長、台灣灸療學會理事長孫茂峰、北京中醫藥大學國學院院長李良松、台灣中華中醫藥產業協會會長林國華，全台聯會長鄭建閩等嘉賓與兩岸青年、中醫藥領域人士數百人參加。

▼ 大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

全國台聯副會長鄭平致辭表示，近年兩岸在中醫藥教學、醫療、科研等領域的交流合作取得發展，越來越多對中醫藥文化感興趣的台青到大陸求學。期待兩岸青年通過此次論壇分享故事、追尋答案，探索路徑，從「後浪」成為「巨浪」。

大陸中國中醫科學院原院長、首席研究員曹洪欣教授受訪時指出，1996年第一次去台灣感觸最深，台灣人把握保留中華文化的能力，有自己獨特之處，「所以倡導海峽兩岸多交流，能夠更理解。」

▲大陸中國中醫科學院原院長、首席研究員曹洪欣 。（圖／記者任以芳攝）

曹洪欣也說自己擔任中醫科學院院長，黑龍江中醫藥大學校長時期，培養台灣年輕的中藥人才，後期有廣泛的交流，每年召開學術會議。談及如果把未來趨勢AI技術，與中醫規律性與個體化結合，也許可以更好提高臨床療效，如果把這方面用得更好，最終人類智慧更高尚，很多醫術判讀是無法有取代性。

多名兩岸青年也分享自己中醫之路，來自雲林郭子嘉因家中長輩從醫，從小對中醫藥文化耳濡目染，取得北京中醫藥大學碩士學位後，留在大陸工作，目前在廈門長庚醫院的日常就診，也常參加各類社區義診和醫療科普活動。

來自山東的「00後」中醫藥文化傳承人黃琪惠出身中醫世家，從小就接觸中藥材、藥方、針灸等中醫藥。目前經營自己的社交平台，累積70萬粉絲，現場現場展示了聞香識藥的技法。

▲兩岸藝術工作者以中醫為主題表演舞蹈。（圖／記者任以芳攝）

論壇有醫藥分享座談，同時穿插兩岸舞蹈表演以《本草綱目》開場，詮釋中醫藥文化傳承，還有台灣灣舞蹈教師帶領的團隊帶來表演《醫聖傳人》，中醫採藥、中醫藥書籍等元素于劍舞和扇舞中；廈門工作的台灣青年中醫師也獻上一曲《神奇中醫》。

舉行多年的海峽兩岸青年新媒體論壇，聚焦音樂、舞蹈、武術等議題，展現兩岸文化一脈相承，推動兩岸青年溝通交流。