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大陸 大陸焦點 特派現場

金廈青少年「以球會友」揮出友誼之棒　福建重點培育棒球人才

▲▼ 海鯊福建隊、兩岸青年棒球賽 。（圖／記者任以芳攝）

▲2024年「海峽兩岸青少年棒球交流賽」圓滿成功。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／廈門報導

2024年「海峽兩岸青少年棒球交流賽」昨15日在廈門市第二中學五緣校區舉辦，參賽隊伍為廈門市瑞景小學棒球隊和金門縣中正小學棒球隊共80多人，「以球會友」交流結束後，孩子們一起參觀廈門科技中心，彼此用閩南語交談，氣氛熱絡。

當天開賽儀式，廈門市瑞景小學棒球隊和金門縣中正小學棒球隊互贈隊旗，以此來表達彼此之間的友誼和祝福，兩所學校交流賽設置U12投打組。

其中，金門縣中正小學棒球隊目前全隊人數33人，該隊實力雄厚，近年來多次出征各類賽事，捷報頻傳。廈門市瑞景小學棒球隊成立於2006年3月，現有男女球員50餘名，分為12歲組及10歲組2個梯隊，該校於2023年3月被批准為福建省閩台棒球交流試點校之一。

中國信託慈善基金會執行長高人傑表示，中國信託銀行將助力廈門市的棒球發展，也將積極與福建省體育局商討舉辦教練培訓、防護員培訓等事宜，持續推動兩岸青少年交流。

▲▼ 2024年海峽兩岸青少年棒球交流賽在福建廈門第二中學五緣校區舉行。 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 2024年海峽兩岸青少年棒球交流賽在福建廈門第二中學五緣校區舉行 。（圖／主辦方提供）

金門縣中正小學棒球隊主教練鄭宇神十分讚許兩岸小朋友表現，「整個比賽過程中，小球員們都在全力以赴地拚搏。」

今年12歲的金門縣中正小學選手廖宥勳受訪表示，自己學習打棒球有3年時間，多次到訪來大陸參加各種棒球比賽，這次是首次來廈門參加比賽。「廈門的城市很美，工作人員和小朋友對我也很熱情。」廖宥勳說，希望通過本次交流賽，在提升棒球技藝的同時，也能交到幾位廈門的好朋友。

廈門市瑞景小學棒球隊的吳智恩分享，透過兩岸交流賽，金門中正小學的小朋友棒球實力很厲害，「我跟他們學到了很多東西，以後繼續努力，取得更好的成績。」

本次交流賽結束後，主辦方為兩支參賽隊伍頒發一個特殊的禮物，廈門白鷺城市形象卡通吉祥物「鷺可」。

金門縣中正小學校長蔡雪芳表示，學校多次組隊來廈門參加棒球比賽，與廈門的多所學校都結下了友好的情誼，期待未來兩岸棒球界可以有更多合作的機會。

廈門市瑞景小學校長黃蓮花說，通過此次交流賽，兩岸小球員在切磋球技中增進友誼，加深對彼此的瞭解。

本次活動期間，廈門市瑞景小學棒球隊和金門縣中正小學棒球賽的全體隊員們，共同參訪廈門誠毅科技探索中心，了解大陸神舟飛船發展史。過程中，孩子們用閩南語交流，一下子拉近距離，雙方互相留下聯繫方式，為日後友誼留下再次相見的期待。

主辦單位也強調，福建省體育局未來大力推行「閩台棒壘球推廣工程」，深化兩岸棒壘球等青少年特色體育專案合作，完善棒壘球場地設施，構建閩台體育人才共用中心，加快推動棒壘球專案發展。

▲▼ 海鯊福建隊、兩岸青年棒球賽 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸首支「兩岸聯合組隊」的棒球隊「福建海鯊」 ，有6名台灣球員。（圖／記者任以芳攝）

大陸首支「兩岸聯合組隊」的棒球隊「福建海鯊」就是閩台合作新亮點，日前在第22屆海峽青年論壇開幕式亮相，該球隊有2名教練員和6名運動員來自台灣。

上個月，大陸棒球聯賽成都站比賽中，「福建海鯊」獲得大陸棒球聯賽的首勝。福建海鯊隊台灣隊員張家誠受訪時也指出，從小對棒球衝滿熱情，選擇大學畢業後來大陸球隊發展，比賽機會非常多，與大陸球員相處也很融洽，最重要的是未來發展空間很多。

去年6月，大陸國務院出台《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》，提出「開展棒壘球等青少年特色體育項目合作」，尤其福建省大力推動棒球產業與人才訓練，將是未來重點政策發展。

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