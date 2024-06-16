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代表白營參加海峽論壇？　民眾黨：張凱鈞用「個人名義」非黨中央

▲▼潘賢掌見民眾黨中央委員張凱鈞一行人。（圖／翻攝自中國台灣網）

▲潘賢掌見民眾黨中央委員張凱鈞一行人。（圖／翻攝自中國台灣網）

記者袁茵／台北報導

中國大陸於15日在福建廈門舉辦海峽論壇，除了國民黨由副主席連勝文率團參加，民眾黨台商事務委員會主委張凱鈞也率團與大陸國台辦副主任潘賢掌單獨見面，並重申兩岸一家親立場，使外界解讀民眾黨也派代表與會海峽論壇。對此，民眾黨強調並未收到海峽論壇正式邀請，張凱鈞是以「個人名義」參加，並非代表黨中央出席。

根據大陸國台辦旗下媒體「中國台灣網」報導，中共中央台辦、國務院台辦副主任潘賢掌14日在廈門會見前來參加海峽論壇的民眾黨參訪團一行，潘賢掌表示，兩岸同胞同屬中華民族，都盼望家園和平安寧、家人和諧相處，只要不分裂國家，認同兩岸都是中國人、一家人，兩岸同胞就可以接觸交流，增進了解、累積互信、化解矛盾、尋求共識。

報導指出，潘賢掌提及，將堅決反對台獨分裂和外來干涉，積極推動兩岸交流交往交融，增進兩岸同胞心靈契合，希望雙方相向而行、攜手並進，共同造福兩岸同胞，共創中華民族綿長福祉。

報導稱，身為民眾黨中央委員、台商事務委員會主委張凱鈞也說，當前兩岸互動因民進黨的斷流降至冰點，民進黨堅持「逢中必反」，激化兩岸對立對抗，導致台海風險衝突升高，民眾黨始終堅持「兩岸一家親」，將繼續推動兩岸交流合作，共同追求兩岸和平發展，共謀台海和平與民眾福祉。

但面對外界將張凱鈞視為民眾黨代表率團出席海峽論壇，民眾黨16日發出聲明，張凱鈞是以「個人名義」參加海峽論壇，並非代表黨中央出席，「我們並未收到海峽論壇的正式邀請，也沒有派員參加海峽論壇，張凱鈞並非代表黨中央，呼籲相關人等前往交流，應遵守中華民國《憲法》、本黨黨章及相關紀律。」

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