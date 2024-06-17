美6旬婦躺沙灘上休息　警察沒看到！竟「開警車輾過」活活壓死她

▲警車開上沙灘，意外輾死躺在地上的民眾。（圖／翻攝自X）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國南卡羅來納州荷瑞郡（Horry County）一處海灘13日發生死亡車禍，一名66歲婦女在沙灘躺著曬日光浴，結果被一輛警用皮卡車撞上並輾過身軀，送醫後被宣布死亡。

據美國南卡州當地媒體WBTW報導，事故13日下午1時左右發生在默特爾海灘區（Myrtle Beach），居住在當地社區的66歲婦人舒爾茨-彼得斯（Sandra "Sandy" Schultz-Peters）當時躺在沙灘上，被一輛進入海灘區的警車輾過，儘管醫護人員盡力搶救，她最終仍在附近醫院被宣告死亡。

目擊者米勒（Dennis Miller）表示，當時他聽到有人叫喊「有人被車碾過了」，當他跑著趕到現場時就看到，「是的，有一位女士躺在地上，一輛皮卡車壓在她的身上」。

荷瑞郡警察局在臉書發布一份聲明，宣稱這起事件是一場「悲劇」並表示理解社區的痛苦和疑問。警方強調，將全力配合南卡羅來納州公路巡警的調查，並承諾確保內部或外部調查將會不受干擾地進行，「涉事警官已被勒令行政休假中」。

報導稱，這已經不是荷瑞郡第一起警車在海灘上撞到人的事故了。2020年也有一人在花園城市（Garden City）海灘區躺在地上就被警局巡邏車撞傷。這類爭議引發了針對在海灘上駕駛全尺寸車輛（Full-size car）的討論，有2名州議員表示，將推動立法禁止非緊急情況下在海灘上使用大型車，提升海灘區安全，避免類似悲劇再次發生。