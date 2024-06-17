19歲怪物少年突發狂！殺完爸爸「警面前爆頭弒母」　槍戰中被擊斃

▲佛州一名19歲少年開槍殺死了自己的雙親後，與警方火拼。警方的隨身攝影機畫面還原了現場的驚險狀況。（圖／翻攝自Hillsborough警方）

記者葉睿涵／編譯

美國一名來自佛州的少年在15日晚間突然發狂，殘忍地開槍殺害了父母後，在與警方的交火中射傷了一名警官，而被當場擊斃。

據《紐約郵報》報導，這起事件發生於佛州的希爾斯堡（Hillsborough）。警方描述，事發當晚，19歲的泰梅利斯（Christos Alexander Themelis Jr.）在晚間11時左右，在家中首先擊斃了他51歲的父親。

當警方接獲泰梅利斯母親的報案電話，並迅速趕抵案發現場時，泰梅利斯在草坪上當著警察的面，朝著母親的後腦勺開槍，當場殺死了這名48歲女子。隨後，他開始向警方開槍。

▲26歲的副警長麥克高夫在槍戰中中彈。（圖／翻攝自X）

泰梅利斯在與4名警員交火的過程中被擊中重傷。他立即爬回屋內，將自己鎖在裡面，直到特警隊衝進屋後，發現泰梅利斯已死於槍傷，而這場槍戰也造成了26歲的副警長麥克高夫（Shane McGough）腿部中彈。

從麥克高夫的隨身攝影機可見，麥克高夫當時大喊「我中彈了」，然後痛苦地爬到一旁，而他的同事也迅速為他綁上止血帶急救，這名警員隨即被送往當地醫院接受治療。

據悉，已在希爾斯堡警長辦公室工作2年的麥克高夫目前情況穩定，並已接受手術從腿部取出子彈。警方形容，泰梅利斯是一個「怪物」，並質疑他如何獲得槍支來實施這次暴力行為。