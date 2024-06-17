報告：美國高技術核電力發展「落後中國15年」　背後原因曝光

▲中國核電力發展迅速，如今已超越美國15年。（圖／路透社）

記者葉睿涵／編譯

美國一份研究報告顯示，受惠於中國政府對技術方法的支持，以及廣泛的融資，中國目前的高技術核電力發展占盡優勢，甚至已領先美國15年。

路透社引述資訊技術與創新基金會（ITIF）報告指出，中國目前正在興建27座核反應爐，平均建設週期約7年，速度遠超其他國家。隨著時間的推移，中國透過快速部署越來越現代化的核電站，不僅大大提高了經濟和邊做邊學的效益，也使中國企業未來在這個領域占據漸進式創新優勢。

報告提到，儘管美國是全球擁有最多核電廠的國家，加上拜登政府也認為幾乎無排放的核能發電對遏制氣候變化至關重要，但美國自從喬治亞州2座核電廠分別在2023、2024年投入運作以來，就不再建造核電廠，原定在美國實驗室建造的高技術核電廠計畫也在去年被取消。

相較之下，中國的核電產業在國家的持續支持和本土化戰略下受益良多。中國國有銀行提供低至1.4%的貸款利率，遠低於西方經濟體，這使得中國在再生能源和電動汽車等領域佔據主導地位。

報告作者埃澤爾（Stephen Ezell）建議，如果美國要在核能領域追趕中國，應制訂加大研發投入、識別並加速有前途的技術、支持技術工人隊伍的發展等強而有力的國家戰略，但美國能源部暫時還未對此發表評論。