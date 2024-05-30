南投巧克力咖啡節端午登場　高曼容、馬來貘與爽爽貓攜手代言

▲南投巧克力咖啡節6月8日起登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

第4屆南投巧克力咖啡節將於6月8日起，在占地6公頃的埔里福興溫泉園區登場，縣政府預告，將營造有如大型樂園的活動現場，並設置15個主題特區，集結精品咖啡、獲國際獎項的巧克力、在地美食攤商等120家以上業者齊聚，還提供特色咖啡、巧克力美食風味餐，希望推出全台最大的巧克力與咖啡盛會。

縣府29日舉辦南投巧克力咖啡節記者會，縣長許淑華偕同台灣小姐高曼容、人氣IP「LAIMO馬來貘」與「爽爽貓」，一起為活動代言；立委游顥，縣議員黃世芳、林儒暘、吳國昌、蘇昱誠、王秋淑、簡千翔、陳宜君，國姓鄉長邱美玲等人都出席為南投產業活動讚聲。

許淑華表示，仁愛、埔里、國姓、魚池等鄉鎮都是巧克力和咖啡重要產地，且品質非常好，去年起就將巧克力咖啡節移到埔里舉辦，希望協助農民大力推廣；今年活動也邀請在國內外得獎的業者共襄盛舉：國姓向陽高山咖啡為總統府國宴指定咖啡，並曾榮獲美國精品咖啡協會亞洲第一高分認證，國姓鄉農會咖啡亦享有盛名，還有Feeling18巧克力工房、妮娜巧克力等業者也都將參與。

縣府觀光處指出，活動從端午連假登場，白天可搭電動自駕車輕鬆暢遊展區、體驗巧咖手作課程、觀賞1.7公頃的彩色景觀花海，還有馬來貘與爽爽貓燈組展出，假日期間特別規劃咖啡主題千人規模活動，國姓鄉農會九二咖啡在開幕日打頭陣，率領在地咖啡師指導手沖技巧，報名民眾可獲得與Feeling 18聯名合作的特色可頌野餐包；在展區消費滿額668元即可獲得一次抽扭蛋機會，有機會抽到各品牌咖啡豆、巧克力禮盒、巧咖節聯名禮盒與獨家紀念品等總價值超過150萬元獎品，在南投品味館消費滿額再加碼贈送每日限量的紫南宮龍年紀念幣。

晚上另有重量級歌手與無人機煙火秀，三場演出邀請搖滾嘻哈之神Mars23，大嘻哈時代2冠軍選手阿跨面，此次為巧咖節演唱主題曲的Forty顏世琳、百萬YouTuber黃氏兄弟的瑋瑋、台語金曲歌后曹雅雯等，更多系列活動訊息可上樂旅南投（FB）或活動官網 https://www.rs-event.com.tw/2024NCCF/查詢。