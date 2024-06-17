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3D眼科手術顯微鏡技術助定位校正 降低光源傷害！醫生精準開刀眼科患者更安心

▲▼3D眼科手術顯微鏡技術,術中斷層掃描,術中導航系統,眼睛,白內障,視網膜剝離,林口長庚。（圖／翻攝自影片）

▲目前台灣治療眼疾最新方法是使用3D眼科手術顯微鏡技術，能協助醫師精準定位，成效斐然，術中光源降低，病患更舒適安全。（圖／翻攝自影片，下同）

生活中心／綜合報導

眼睛是靈魂之窗，但現代人長期使用3C產品，用眼過度導致眼睛極度疲勞，甚至提早老化，像是以往好發於55至60歲的眼睛疾病如白內障、視網膜剝離等，如今發病年齡層出現下修趨勢，傳統開刀治療以顯微鏡為主，近期因科技大躍進，台灣引進來自德國的3D眼科手術顯微鏡技術，林口長庚眼科吳為吉醫師以及黃奕修醫師表示，此項技術不僅幫助醫師更精準進行手術過程，也更能保護病患避免手術中的光源傷害，還具備教學作用，可說是既安全又好處多多。

吳為吉醫師說明，傳統開刀方式中，醫生是在顯微鏡鏡頭下進行手術操作，而德國3D眼科手術顯微鏡能將患者眼部狀況投影至3D大螢幕上，當醫師戴上3D眼鏡，就能看見具備景深、相當立體的畫面，再加上高畫質4K解析度，比起一般顯微鏡進行手術操作，吳為吉醫師表示，「在3D眼科手術顯微鏡底下能得到很清晰的影像，更提升手術的安全性」。

▲▼3D眼科手術顯微鏡技術,術中斷層掃描,術中導航系統,眼睛,白內障,視網膜剝離,林口長庚。（圖／翻攝自影片）

3D眼科手術顯微鏡不只是能幫助醫師更順利進行手術，黃奕修醫師表示，這項技術也能將病人的安全性拉到最高，因為以往在一般顯微鏡下做白內障手術，需要透過強光照射病患眼部，「難免會對眼睛造成光線傷害」，然而3D手術只需要低光源影像投影至螢幕上，即可讓執刀醫師快速且精準地進行手術，因此大幅減少術中光源照射病患眼睛，提升病患術中的舒適度及安全性。另外，大螢幕投射影像還能讓多人同時觀看、一同參與手術過程，有助於教學，更能得到在場專業人士的協助，使手術更順利、更有效率。

▲▼3D眼科手術顯微鏡技術,術中斷層掃描,術中導航系統,眼睛,白內障,視網膜剝離,林口長庚。（圖／翻攝自影片）

像是應用於視網膜手術時，吳為吉醫師表示，「因3D眼科手術顯微鏡配有『術中斷層掃描』，對於很精細的黃斑部手術幫助非常大」，透過切面掃描影像能夠精確偵測眼睛層次結構，即時幫助醫師判斷手術可能對眼睛造成的影響，例如可以精準評估視網膜上膜在剝除時會對組織產生何種傷害，或移植組織是否能確實到位等，協助醫師大幅提升手術精準度與效率。

▲▼3D眼科手術顯微鏡技術,術中斷層掃描,術中導航系統,眼睛,白內障,視網膜剝離,林口長庚。（圖／翻攝自影片）

對於白內障手術也幫助甚大，白內障手術考驗醫師是否能將水晶體置中放至眼球內，不可以有任何偏斜、歪掉，擺放的位置必須精確，因此醫師透過術中導航系統，就能更精準確認水晶體的垂直水平位置，得到最佳的校正，也讓手術「脫鏡率」更高，亦即病患術後能較高機會擺脫眼鏡束縛，並且遠近皆能看清，老花、近視及遠視都能得到矯正。

▲▼3D眼科手術。（圖／翻攝自影片）

吳為吉醫師曾有一位近視高達一千度的40多歲婦女患者，由於視力下降到門診就醫，發現是黃斑部破洞導致視力模糊，需要手術修補，但因病患的視網膜和脈絡膜萎縮嚴重，所以難以精準定位破洞位置，所幸3D眼科手術顯微鏡的術中斷層掃描，可以掃描視網膜確認裂孔位置，也讓吳為吉醫師手術過程得以及時判斷修補狀態，精準達到想要的手術效果，幫助病人恢復較好的視力。黃奕修醫師則是利用3D眼科手術顯微鏡的術中導航系統，幫助白內障病患校正水晶體置入位置，導正偏移跑掉的軸度，透過手術成功讓病患的散光症狀消失，達到脫鏡率。

▲▼3D眼科手術顯微鏡技術,術中斷層掃描,術中導航系統,眼睛,白內障,視網膜剝離,林口長庚。（圖／翻攝自影片）

3D眼科手術顯微鏡技術除了降低光源亮度減少對患者視網膜傷害，還透過術中斷層掃描幫助醫師精準判斷，加上術中導航系統，讓人工散光水晶體植入軸度更精準，提升術後視力品質，從手術效率到滿意度都跟著升級，成為醫病雙贏的有利工具。

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