台灣民意基金會／67%民眾喜歡黃仁勳！　台南人對他感情溫度最低

▲NVIDIA輝達創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

NVIDIA（輝達）共同創辦人暨執行長黃仁勳來台，所到之處引來關注，也掀起一股旋風。台灣民意基金會公布最新民調，67%的人對黃仁勳有好感、喜歡他，22.5%的人對他沒感覺， 2.6%的人對他有反感。 從平均度數來看，台灣人對黃仁勳的平均感情溫度是75.09度。不過，出生台南的黃仁勳，並未受到台南人最多的青睞，該區感情溫度以72.07度敬陪末座。

台灣民意基金會以「 美國輝達（ Nvidia 創辦人暨執行長黃仁勳（ Jensen Huang ）），最近在台灣聲名大噪。 如果用0到100來表示好感與反感，0表示最冷，最強烈的反感；而100表示最熱，最強烈的好感；50表示沒什麼感覺，既無好感也無反感。請您用0到100之間的數字來表達您對黃仁勳的感覺。 」 結果發現67%的人對黃仁勳有好感 ，22.5%的人對他沒感覺，2.6%的人對他有反感。

更細部分析顯示，50.8%對黃仁勳非常有好感，16.2%還算有好感，2 3%無感，1.4%有點反感，1.3%非常反感，7.8%不知道。也就是說，台灣社會有超過三分之二的人喜歡黃仁勳，有二分之一 以上的人對他有強烈好感。台灣民意基金會董事長游盈隆說，這是政治人物夢寐以求的境界。

調查指出，從平均度數來看，台灣人對黃仁勳的平均感情溫度是75.09度，。從政黨支持傾向看，民進黨支持者對黃仁勳的平均感情溫度是83度，民眾黨支持者是76.67度，國民黨是71.45度，中性選民是65.41度；而從民族認同角度看，台灣人認同者對黃仁勳的平均感情溫度是77.18度，中國人認同者是64.16度，雙重認同者是71.66度。

值得注意的是，從從6都都16縣市角度看，每一個地區對黃仁勳平均感情溫度都在70度以上，但台南市以72.07度敬陪末座。

本次調查由台灣民意基金會 游盈隆教授 負責問卷設計 、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是 2024 年 6 月 11 13 日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（ dual frame randomsampling ），市話70%，手機30% 。有效樣本1070 人，市話750 人，手機320人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負3個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會 TPOF) 。