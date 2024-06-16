7年來第一次！李強抵阿得雷德　澳洲：中澳關係穩定的「重要訪問」

▲中國國務院總理李強15出訪澳洲，澳洲外長黃英賢在阿得雷德機場迎接。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

中國國務院總理李強在15日抵達南澳阿得雷德，對澳洲展開為期4天的訪問，而這也是中國總理7年以來首次訪問這一主要貿易夥伴。對此，澳洲外交部長黃英賢表示，李強的澳洲之旅「非常重要」，是兩國關係穩定的象徵。

據路透社報導，中國與澳洲在2020年發生外交爭端後，中國對澳洲一系列的農產品和礦產品實施了貿易限制，現在這場爭端已基本緩和，中國國務院總理李強15日在出訪澳洲時也表示，中澳雙邊關係經過一段曲折後，目前已「重回正軌」。

澳洲外長黃英賢16日指出，李強此行是中國國務院總理自2017年以來首度訪澳，「這顯然是一次非常重要的訪問。這是本屆澳洲政府過去2年來深思熟慮及耐心工作，以穩定關係並努力消除貿易障礙的成果。」

▲中國2009年租借給澳洲的熊貓「旺旺」。（圖／路透）

李強澳洲行的首站是阿得雷德動物園（Adelaide Zoo）。中國2009年租借給澳洲的熊貓「旺旺」與「福妮」就住在這裡，不過這2隻「南半球唯一一對的熊貓」的租借將在今年11月到期。李強16日宣布，中國將為澳洲提供一對新的熊貓，以交換已在阿得雷德待了15年的旺旺、福妮。

隨後，李強也將與阿得雷德的葡萄酒出口商共進午餐。由於先前的貿易爭端，澳洲農業和礦產出口曾一度被中國市場拒之門外，去年暫停了價值200億澳元（約新台幣4275億元）的出口，而李強此行有望修復兩國貿易關係。

除了阿得雷德，李強還將訪問澳洲首都坎培拉和鐵礦資源豐富的西澳。澳洲是中國最大的鐵礦石供應國，中國也是澳洲礦業項目的主要投資者之一。不過，中國最近在一些關鍵礦產領域的投資，不斷遭澳洲以國家利益為由阻撓。

李強在前往澳洲前，同時也出訪了紐西蘭，並強調中國對紐西蘭農產品的需求。中國是澳洲和紐西蘭最大的貿易夥伴。坎培拉和惠靈頓目前正尋求在促進貿易與應對中國在太平洋島國的地區安全野心之間取得平衡。