G7峰會首挺台參與國際組織　外交部：強化民主陣營韌性

▲「七大工業國集團」（G7）領袖峰會於13日至15日在義大利普利亞（Apulia）召開。（圖／翻攝自X／The White House）

記者呂晏慈／台北報導

「七大工業國集團」（G7）領袖峰會會後聯合公報重申，維護台海的和平穩定對國際的安全與繁榮不可或缺，呼籲以和平方式解決兩岸議題，並支持台灣有意義參與國際組織。外交部今（15日）表示，這是G7領袖連續第4年在領袖峰會的聯合公報強調台海和平穩定的重要性，並首度納入支持台灣有意義參與國際組織的文字，外交部對此表達高度歡迎與誠摯感謝。

G7領袖峰會會後聯合公報重申，維護台海和平穩定對國際安全與繁榮不可或缺，另外並支持台灣有意義參與國際組織，包括世界衛生大會（WHA）及世界衛生組織（WHO）的技術性會議。

該公報並再度強調G7成員對基於國際法治、自由開放印太地區的承諾。G7並嚴重關切東海及南海的情勢，強烈反對任何片面以武力或脅迫手段改變現狀的舉動，並反對中國一再阻撓公海航行自由。此外，G7領袖並關注經濟安全與韌性，關切中國造成市場扭曲及有害產能過剩等全面性非市場政策與作為，將採取行動因應，並推動「去風險」與供應鏈的多元化。

外交部說明，台灣身為印太區域的重要國家及負責任的國際社會成員，將持續與G7成員國及理念相近國家攜手合作，強化全球民主陣營的韌性，捍衛以規則為基礎的國際秩序，共同維護印太地區及全球和平穩定，並堅守民主、自由、法治及人權等普世價值。