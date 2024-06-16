翼展4.6公尺空中制霸！　澳洲發現1億年前「海幽靈」翼龍化石

▲新品種翼龍化石「Haliskia peterseni」澳洲出土。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合外電報導

澳洲研究人員最新發現一種生活在1億多年前的新品種翼龍化石「Haliskia peterseni」，上下顎相當巨大，滿口尖銳牙齒，翼展長達4.6公尺，是史前的飛天巨獸，這也是過往被視為少有恐龍化石區域的澳洲，所發現保存最完整的翼龍化石。

綜合外電報導，Haliskia peterseni的發現，於12日在國際期刊《科學報導》（Scientific Reports）發表，為白堊紀時期的一種翼龍，翱翔在當時澳洲的內海伊羅曼加海（Eromanga Sea）」上空。伊羅曼加海從澳洲最北端的約克角一路向南延伸至現今的新南威爾斯州，向西延伸至南澳州中西部。

Haliskia peterseni存在的時期比2019年發現、血緣相近的澳洲翼龍「鐵翼龍（Ferrodraco）」還早上500萬年。

Haliskia意指「海幽靈」，發表研究報告的第一作者、澳洲科廷大學古生物學博士生潘蘭（Adele Pentland）表示，Haliskia peterseni生存的年代，伊羅曼加海是一片龐大的內陸海，但如今伊羅曼加海與海幽靈都已經消失，在澳洲內陸發現的化石，證實了兩者曾經存在。

事實上翼龍骨架由於脆弱，本身不容易化石化，但Haliskia peterseni葬身在伊羅曼加海底，與沉積物經過億萬年的沉澱，終得以形成化石。研究人員指出，發現Haliskia peterseni骨架的22％，包括完整下顎、上顎尖端、43顆牙齒、喉骨、脊椎、肋骨與翼骨，還有其中一隻腿的部分骨骼。

翼龍分布多種生態棲位，小型以昆蟲為食，還有食魚性、食腐性的翼龍，不過各種翼龍都在6600萬年前小行星撞地球時，於物種大滅絕事件中滅絕殆盡。