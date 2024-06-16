拜登、川普首場辯論27日登場　全程禁與幕僚交談、不可帶筆記

▲美國總統拜登與前總統川普的首場電視辯論將於27日登場。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden）與前總統川普（Donald Trump）的首場電視辯論將於27日登場，屆時將會有2次廣告時間，不允許攜帶任何道具，包含事先寫好的筆記，幕僚也不得與候選人互動，現場也不會有任何觀眾，且除了發言時間以外，麥克風將會調成靜音。

根據《路透社》報導，拜登與川普今年5月同意在選前進行2場辯論，第一場將於喬治亞州亞特蘭大市舉行，由CNN資深主播杰克·塔柏（Jake Tapper）和達娜·巴許（Dana Bash）共同主持，這也是2024年總統選戰開跑以來，拜登和川普首次正面交鋒。

CNN公布辯論雙方陣營皆同意遵守的辯論細則，首場辯論將持續90分鐘，過程中有2次廣告休息時間，但廣告期間幕僚不得與候選人互動；辯論期間，麥克風只有在輪到發言時才會開啟，其他時間均保持靜音。

此外，候選人台上沒有提詞機或事先寫好的筆記，但會配有鋼筆、筆記紙和水，且與以往有所不同，現場不會有任何觀眾。CNN表示，「主持人將努力確保辯論時間和文明地討論。」

CNN指出，參與辯論者還需在各州選票上列名、達到270張選舉人票的門檻，並在四項全國性民調中獲得至少15%的支持率。獨立參選人小羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）有機會達標，但其他候選人則幾乎不可能達成這些要求。

路透社分析，這場電視直播辯論對兩位候選人來說充滿風險。拜登團隊將會聚焦在墮胎權、民主現況和經濟問題，而川普團隊則著重於移民問題、公共安全和通貨膨脹。