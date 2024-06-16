少年惡作劇拿玩具槍亂射！　遭人「拿真槍回擊」中彈癱瘓

▲北美青少年流行拿玩具槍惡作劇。（示意圖／VCG）



記者張方瑀／綜合報導

北美校園近來流行一種名為「高年級刺客」的惡作劇，青少年爭相拿「凝膠玩具槍」襲擊對方，卻也因此引發多起慘劇。堪薩斯州一名18歲少年拿玩具槍隨機襲擊一名17歲少女，結果少女的父親誤以為女兒遭對方槍擊，就直接拔槍回擊，結果子彈打中少年腰部，導致他半身癱瘓。

根據USA TODAY報導，堪薩斯州18歲少年澤林（Anakin Zehring）5月11日在沃爾瑪超市外和朋友一起進行「高年級刺客」（senior assassin）的惡作劇，他們開車用凝膠玩具槍（gel blaster）朝一名17歲少女射擊。少女的男友稱，他們完全不認識澤林，而且對方還對著他們大罵髒話叫囂。

男友隨即打電話向少女的父親康特拉斯（Ruben Marcus Contreras）告狀，稱他們倆被一群青少年攻擊，還被玩具槍射中。結果怒氣沖沖的康特拉斯立刻開車趕到現場，看到澤林等人還在時，就從腰間掏出一把槍，直接朝澤林等人的汽車後座射擊。

Teen paralyzed after girl’s dad shoots him over ‘Senior Assassin’ trend in Walmart parking lot.



Zehring & his friends had shot toy gun beads at Contreras’s daughter & boyfriend in a parking lot. Contreras confronted and shot Zehring. Contreras now faces attempted murder charges. pic.twitter.com/MMP8rXwDgq — BoreCure (@CureBore) June 7, 2024

目擊者指出，康特拉斯開槍後稱「他們朝我的女兒開好幾槍」，而澤林的背部被子彈打中，導致車輛失去控制撞上一旁的電線杆，現場群眾立刻脫下襯衫替澤林止血。緊急送醫後雖無生命危險，但下半身卻因此癱瘓。

現年40歲的康特拉斯事後已被警方依謀殺未遂罪名逮捕。

「高年級刺客」是現在歐美校園相當流行的惡作劇，學校內的高年級學生會列出攻擊名單，並拿著水槍或其他類型的玩具槍朝受害者發動攻擊，再將整個過程po上社群網站，引起其他學生效仿。

由於無法判別學生所拿的槍枝的真偽，就曾多次差點發生慘劇，先前芝加哥就有2名少年在餐廳用水槍射擊同學，其中一名顧客誤以為是搶劫，就迅速拔出隨身武器準備應對，所幸未造成傷亡。

全美各州的警方、教育工作職者和州政府都已對「高年級刺客」這個惡作劇發出警告，佛州一所高中校長更在公開訊息中指出，只要涉及這類惡作劇的學生，都將面臨退學處分。