少年惡作劇拿玩具槍亂射！　遭人「拿真槍回擊」中彈癱瘓

記者張方瑀/綜合報導

北美校園近來流行一種名為「高年級刺客」的惡作劇,青少年爭相拿「凝膠玩具槍」襲擊對方,卻也因此引發多起慘劇。堪薩斯州一名18歲少年拿玩具槍隨機襲擊一名17歲少女,結果少女的父親誤以為女兒遭對方槍擊,就直接拔槍回擊,結果子彈打中少年腰部,導致他半身癱瘓。

根據USA TODAY報導,堪薩斯州18歲少年澤林(Anakin Zehring)5月11日在沃爾瑪超市外和朋友一起進行「高年級刺客」(senior assassin)的惡作劇,他們開車用凝膠玩具槍(gel blaster)朝一名17歲少女射擊。少女的男友稱,他們完全不認識澤林,而且對方還對著他們大罵髒話叫囂。

男友隨即打電話向少女的父親康特拉斯(Ruben Marcus Contreras)告狀,稱他們倆被一群青少年攻擊,還被玩具槍射中。結果怒氣沖沖的康特拉斯立刻開車趕到現場,看到澤林等人還在時,就從腰間掏出一把槍,直接朝澤林等人的汽車後座射擊。

