快訊／密西根州爆槍擊！槍手「朝公園開槍」後逃亡　死傷人數不明

記者張方瑀／綜合報導

美國密西根州奧克蘭郡（Oakland County）一處公園的戲水池15日傍晚發生槍擊事件，有一名槍手朝著公園的戲水區連開至少28槍，造成包含兒童在內，至少6到9人中彈。當地警方表示，目前兇手行蹤不明，當局已封鎖周圍街道，呼籲民眾請勿靠近並尋找避難所。

▲密西根州一處公園的戲水池15日傍晚發生槍擊事件。（圖／翻攝自X）



綜合外媒報導，奧克蘭郡羅徹斯特山（Rochester Hills）15日下午5時左右，當時有一名槍手下車後，直接朝著公園戲水池開了至少28槍，造成包含兒童在內，約6至9人中彈，目前傷亡情況不明。

由於槍手目前下落不明，奧克蘭郡警長辦公室15日晚間針對該地區發布緊報，封鎖槍案發生地區與周圍街道，並呼籲民眾勿接近該地區並尋找避難所。