快訊／密西根州爆槍擊！槍手「朝公園開槍」後逃亡　死傷人數不明

記者張方瑀/綜合報導

美國密西根州奧克蘭郡(Oakland County)一處公園的戲水池15日傍晚發生槍擊事件,有一名槍手朝著公園的戲水區連開至少28槍,造成包含兒童在內,至少6到9人中彈。當地警方表示,目前兇手行蹤不明,當局已封鎖周圍街道,呼籲民眾請勿靠近並尋找避難所。

▲密西根州一處公園的戲水池15日傍晚發生槍擊事件。(圖/翻攝自X)



綜合外媒報導,奧克蘭郡羅徹斯特山(Rochester Hills)15日下午5時左右,當時有一名槍手下車後,直接朝著公園戲水池開了至少28槍,造成包含兒童在內,約6至9人中彈,目前傷亡情況不明。

由於槍手目前下落不明,奧克蘭郡警長辦公室15日晚間針對該地區發布緊報,封鎖槍案發生地區與周圍街道,並呼籲民眾勿接近該地區並尋找避難所。

BREAKING - SHOOTING: Multiple people have just been injured in a shooting on at a splash pad in Rochester Hills, Michigan, the Rochester Police Department confirmed on Facebook. pic.twitter.com/LQEdRbE0ga