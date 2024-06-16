美百年遊樂園設施故障！　28人「頭下腳上」倒吊半小時

▲28名遊客受困高空中。（圖／翻攝自X／@starcasm）
記者王佩翊／編譯
美國奧勒岡州具有百年歷史的遊樂園「奧克斯樂園」（Oaks park）的一個高空遊樂設施14日發生故障，突然無法啟動，導致28名乘客被迫倒掛在空中，直到近半小時後才成功獲救。
根據《美聯社》報導，發生故障的是高空遊樂設施「AtmosFEAR」，該設施在運行時會像鐘擺一樣讓遊客完全倒掛，同時360度旋轉。然而14日卻突然在運行中停擺，導致28名遊客被卡在遊樂器材的頂端，且全員頭下腳上。
波特蘭消防當局與救援隊14日在X上表示，他們獲報後，隨即奧克斯樂園的工程師合作，手動降低AtmosFEAR的高度。與此同時，工作人員也準備好要進行高角度繩索救援。幸運的是，最終所有遊客都安全被救下，而在經過醫療評估後，確認無人受傷。
This is terrifying! Can you imagine hanging upside down in the air for half an hour!— Starcasm (@starcasm) June 15, 2024
Friday, June 14, in Portland, Oregon 28 people were stuck upside down for 30 minutes on an amusement park ride called AtmosFEAR.
Firefighters were ready to do a high-angle ropes rescue, but… pic.twitter.com/ddZqEIUTON
奧克斯樂園在聲明中指出，雖然這次故障並未造成人員傷亡，但是其中一名旅客患有先天性疾病，為了保險起見，已將該名遊客送往醫院接受進一步評估，以確保其安全。
根據奧克斯樂園官網資訊，AtmosFEAR目前已暫時關閉，尚未確定何時會重新開放。奧克斯樂園在聲明中也提到，設備故障後，工作人員立刻就通報消防局，等待了大約25分鐘，消防人員才趕到。
波特蘭消防局稱，當時約有30人在遊樂設施上，但園方則表示，當時只有28名乘客。
AtmosFEAR自2021年起開始運營，在此之前從未發生過任何事故。在設施關閉期間，園方將會與遊樂設施的製造商和奧勒岡州檢查員合作，以確定故障原因。
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