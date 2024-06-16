美百年遊樂園設施故障！　28人「頭下腳上」倒吊半小時

▲28名遊客受困高空中。（圖／翻攝自X／@starcasm）



記者王佩翊／編譯

美國奧勒岡州具有百年歷史的遊樂園「奧克斯樂園」（Oaks park）的一個高空遊樂設施14日發生故障，突然無法啟動，導致28名乘客被迫倒掛在空中，直到近半小時後才成功獲救。

根據《美聯社》報導，發生故障的是高空遊樂設施「AtmosFEAR」，該設施在運行時會像鐘擺一樣讓遊客完全倒掛，同時360度旋轉。然而14日卻突然在運行中停擺，導致28名遊客被卡在遊樂器材的頂端，且全員頭下腳上。

波特蘭消防當局與救援隊14日在X上表示，他們獲報後，隨即奧克斯樂園的工程師合作，手動降低AtmosFEAR的高度。與此同時，工作人員也準備好要進行高角度繩索救援。幸運的是，最終所有遊客都安全被救下，而在經過醫療評估後，確認無人受傷。

This is terrifying! Can you imagine hanging upside down in the air for half an hour!



Friday, June 14, in Portland, Oregon 28 people were stuck upside down for 30 minutes on an amusement park ride called AtmosFEAR.



Firefighters were ready to do a high-angle ropes rescue, but… pic.twitter.com/ddZqEIUTON — Starcasm (@starcasm) June 15, 2024

奧克斯樂園在聲明中指出，雖然這次故障並未造成人員傷亡，但是其中一名旅客患有先天性疾病，為了保險起見，已將該名遊客送往醫院接受進一步評估，以確保其安全。

根據奧克斯樂園官網資訊，AtmosFEAR目前已暫時關閉，尚未確定何時會重新開放。奧克斯樂園在聲明中也提到，設備故障後，工作人員立刻就通報消防局，等待了大約25分鐘，消防人員才趕到。

波特蘭消防局稱，當時約有30人在遊樂設施上，但園方則表示，當時只有28名乘客。

AtmosFEAR自2021年起開始運營，在此之前從未發生過任何事故。在設施關閉期間，園方將會與遊樂設施的製造商和奧勒岡州檢查員合作，以確定故障原因。