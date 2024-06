美百年遊樂園設施故障！　28人「頭下腳上」倒吊半小時

▲28名遊客受困高空中。(圖/翻攝自X/@starcasm)



記者王佩翊/編譯

美國奧勒岡州具有百年歷史的遊樂園「奧克斯樂園」(Oaks park)的一個高空遊樂設施14日發生故障,突然無法啟動,導致28名乘客被迫倒掛在空中,直到近半小時後才成功獲救。

根據《美聯社》報導,發生故障的是高空遊樂設施「AtmosFEAR」,該設施在運行時會像鐘擺一樣讓遊客完全倒掛,同時360度旋轉。然而14日卻突然在運行中停擺,導致28名遊客被卡在遊樂器材的頂端,且全員頭下腳上。

波特蘭消防當局與救援隊14日在X上表示,他們獲報後,隨即奧克斯樂園的工程師合作,手動降低AtmosFEAR的高度。與此同時,工作人員也準備好要進行高角度繩索救援。幸運的是,最終所有遊客都安全被救下,而在經過醫療評估後,確認無人受傷。

