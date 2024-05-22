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康寧大學為學子祈福　祝福專技畢業生國考包中

▲▼ 康寧大學預祝參加國考專技畢業生「金榜題名乖乖」並祝旗開得勝! 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 康寧大學預祝參加國考專技畢業生「金榜題名乖乖」並祝旗開得勝! 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

康寧大學即將參加113年專門職業及技術人員高等考試護理師及驗光師的應屆畢業生等300多位應屆畢業生，由吳慶堂董事長偕同教育部吳清基前部長、吳忠泰董事、尤榮輝董事、陳清溪校長、李惠玲副校長、護理科呂莉婷主任、視光科林蔚荏主任等各班導師為所有考生祈福，預祝國考金榜題名、旗開得勝。

▲▼ 康寧大學預祝參加國考專技畢業生「金榜題名乖乖」並祝旗開得勝! 。（圖／記者翁伊森翻攝）

吳慶堂董事長在致詞中勉勵學生們要保持自信，發揮所學輕鬆應考，為了給應考同學們帶來好運，學校特別準備了每人一份象徵吉祥的「金榜題名-乖乖」，除了獻上滿滿祝福外，也祝福應考同學「下筆有如神助，寫的都會、猜的都對」，順利完成並祝福所有同學通過國家考試邁向專業的道路。

吳清基表示，專門職業及技術人員高等考試是護理與視光科畢業生學習生涯中首場的大型考試，也是累積５年學習成果的試金石，相信大家都已經準備好了，勉勵考生們要以平常心應試，堅持到底。在考前衝刺的日子，要吃好睡飽，並備妥應考用品，相信大家都能在考場上發揮最強的實力。

▲▼ 康寧大學預祝參加國考專技畢業生「金榜題名乖乖」並祝旗開得勝! 。（圖／記者翁伊森翻攝）

陳清溪說，康寧以護理起家已有55年校史，臨床上有多位重量級畢業校友，目前仍在崗位上，為護理專業而努力；另外，康寧視光科成立於102年，目前設有二專在職專班及五專部，驗光人員法自105年立法通過後，驗光人員成為台灣第15類醫事人員，106年開始舉辦驗光師、驗光生考試，學校擁有這兩個科一直是致力於優質的大健康產業的醫療教育重要一環。

康寧護理科畢業的學生在臨床表現頗受各大醫療機構肯定，視光科更勝以往其中108年陳柏維同學考取驗光師高考榮獲榜首，在歷年應屆考照成績單皆在專科中名列前茅，期待考試過後新的一批護理與驗光專業生力軍，能順利進入職場，在護理專業與視光產業上發光、發亮，展現美好成就，畢業同學發光發熱。

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