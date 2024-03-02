康寧大學捐2.2億！鼓勵就讀嬰幼保育+長照學系　還有獎學金

▲▼ 康寧大學全國首創，政府補助大學新生3萬5仟元學雜費，康寧大學再加碼每年獎學金3萬5仟元、可領四年 。（圖／康寧大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導



康寧大學吳慶堂董事長熱心辦學，至目前為止已捐資2.2億元支持校務發展，現為鼓勵學子就讀該校嬰幼兒保育學系與長期照護學系日間學士班，決定113學年度入學新生，連續四年發給學生獎學金3萬5仟元，康寧大學不僅為社會提供幼保及長照之專業人才，更善盡回饋社會責任，此舉乃全國首創。



陳清溪校長表示，因應人口結構的變化，長照及幼保人力是未來就業市場不可或缺的一員，相應的技術與能力在AI的浪潮中，康寧要培養更精緻化的專業服務人才。依據先前國發會所發布的預測，我國自2025年將邁入超高齡社會（長者人口占比大於20%），在未來的30年內，65歲以上長者將增加約380萬人，所以急需健康照護人才投入就業市場，長期照護學系即為重點培育具備健康照顧服務、管理及社會工作等多元能力之長照專業人才而設立。



陳清溪也提及，基於當前少子女化現象，職場反而大缺合格教保員，紛紛爭搶人才。配合國家安全政策0-6歲國家一起養，本校嬰幼兒保育學系重點培育優秀專業教保員，不需再經過任何國家考試，畢業即取得「學士學位」及「教保員」資格證書，進入照顧嬰幼兒之重要就業市場。

另外，吳慶堂董事長為讓更多參與學測的同學，降低就讀私校之壓力，率全國之先除了政府原本的3萬5千元之外，同步也跟進再加碼每學年3萬5千元，不但減少學生就學負擔外，更可以選其所愛、愛其所選。再加上本校嬰幼兒保育學系與長期照護學系畢業後所投入的職場工作，均為AI人工智慧無法取代的專長。學生畢業後成為優秀專業人才投入嬰幼兒或長者健康照護機構就職，馬上就能學以致用、學用合一，為產學合作的最佳典範。