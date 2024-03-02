　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

康寧大學捐2.2億！鼓勵就讀嬰幼保育+長照學系　還有獎學金

▲▼ 全國首創！政府補助大學新生3萬5仟元學雜費，康寧大學再加碼每年獎學金3萬5仟元、可領四年 。（圖／康寧大學提供）

▲▼ 康寧大學全國首創，政府補助大學新生3萬5仟元學雜費，康寧大學再加碼每年獎學金3萬5仟元、可領四年 。（圖／康寧大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

康寧大學吳慶堂董事長熱心辦學，至目前為止已捐資2.2億元支持校務發展，現為鼓勵學子就讀該校嬰幼兒保育學系與長期照護學系日間學士班，決定113學年度入學新生，連續四年發給學生獎學金3萬5仟元，康寧大學不僅為社會提供幼保及長照之專業人才，更善盡回饋社會責任，此舉乃全國首創。

▲▼ 全國首創！政府補助大學新生3萬5仟元學雜費，康寧大學再加碼每年獎學金3萬5仟元、可領四年 。（圖／康寧大學提供）


陳清溪校長表示，因應人口結構的變化，長照及幼保人力是未來就業市場不可或缺的一員，相應的技術與能力在AI的浪潮中，康寧要培養更精緻化的專業服務人才。依據先前國發會所發布的預測，我國自2025年將邁入超高齡社會（長者人口占比大於20%），在未來的30年內，65歲以上長者將增加約380萬人，所以急需健康照護人才投入就業市場，長期照護學系即為重點培育具備健康照顧服務、管理及社會工作等多元能力之長照專業人才而設立。

▲▼ 全國首創！政府補助大學新生3萬5仟元學雜費，康寧大學再加碼每年獎學金3萬5仟元、可領四年 。（圖／康寧大學提供）


陳清溪也提及，基於當前少子女化現象，職場反而大缺合格教保員，紛紛爭搶人才。配合國家安全政策0-6歲國家一起養，本校嬰幼兒保育學系重點培育優秀專業教保員，不需再經過任何國家考試，畢業即取得「學士學位」及「教保員」資格證書，進入照顧嬰幼兒之重要就業市場。

▲▼ 全國首創！政府補助大學新生3萬5仟元學雜費，康寧大學再加碼每年獎學金3萬5仟元、可領四年 。（圖／康寧大學提供）

另外，吳慶堂董事長為讓更多參與學測的同學，降低就讀私校之壓力，率全國之先除了政府原本的3萬5千元之外，同步也跟進再加碼每學年3萬5千元，不但減少學生就學負擔外，更可以選其所愛、愛其所選。再加上本校嬰幼兒保育學系與長期照護學系畢業後所投入的職場工作，均為AI人工智慧無法取代的專長。學生畢業後成為優秀專業人才投入嬰幼兒或長者健康照護機構就職，馬上就能學以致用、學用合一，為產學合作的最佳典範。

▲▼ 全國首創！政府補助大學新生3萬5仟元學雜費，康寧大學再加碼每年獎學金3萬5仟元、可領四年 。（圖／康寧大學提供）

ET快訊
台中再爆蘇丹紅流市面　多家火鍋、燒肉名店遭殃
扯！26歲「懷孕4寶媽」偽造連署書　為換6千元安非他命
瘋搶巨人限量商品！大巨蛋場面混亂　有人滑倒還爭吵
快訊／蘇丹紅連環爆！　保欣負責人遭羈押禁見
男星借錢養家！方文琳火速匯5萬「看新聞才知真相」氣炸
搶學生！私大加碼「每年給3.5萬」　大一免學雜費
罕見畫面！大白鯊遭虎鯨「開膛取肝」　科學家目睹太震撼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

原住民國中實驗專班聯合成果論壇　呈現多元豐富教育面貌

康寧大學捐2.2億！鼓勵就讀嬰幼保育+長照學系　還有獎學金

寒夜短褲男機車「刁車」　鹿野巡警神救援...一點就著

台東警識詐交安宣導團　前進教會傳授「防詐三步驟」

疫苗隊前進雲林校園！　提供學生新冠免疫防護3月起跑

屏東物產上架日本熊本超市　台積電員工家屬超興奮

「總裁點²頭 X 統一獅粉絲見面會」　為孩子不再受飢餓盡心力

花蓮太平洋燈會閉幕倒數！星空煙火最後3場次　各種小禮大方送

3德國交換生自行車環島「爆胎卡半路」　大溪警幫補胎再出發

2024南國表藝節　3／9精彩馬戲率先登場

撞警局畫面曝！嫌犯毫無減速　倖存女警驚恐憶：直接衝進來

Miusa表姊喊余祥銓：吳宗憲底下的XD　鹿希派一旁傻眼..求救Sandy慘挨罵

大谷翔平老婆網猜是「180cm美女前籃球員」　田中真美子引退+刪IG..疑似陪練畫面流出

兒偷車狂飆連奪2命自己被撞亡　母赴基殯認屍...鄰居：媽媽好可憐

小貨車撞八堵派出所釀1警不治　駕駛秒往鐵軌逃逸「被撞身亡」

剪髮太癢！男童瘋狂大笑　美髮師被逗樂剪不下去XD

大谷透露2023年就訂婚！　　強調妻子是「一名普通人」

24歲警遺體送抵板橋殯儀館　忍喪子痛...父母淚崩相扶持

吳宗憲罕見同框「神祕小女兒」！　曾誇「3女兒中最漂亮」正臉曝光

撞警局畫面曝光！駕駛「3秒死亡加速」男警無法反應殉職

原住民國中實驗專班聯合成果論壇　呈現多元豐富教育面貌

康寧大學捐2.2億！鼓勵就讀嬰幼保育+長照學系　還有獎學金

寒夜短褲男機車「刁車」　鹿野巡警神救援...一點就著

台東警識詐交安宣導團　前進教會傳授「防詐三步驟」

疫苗隊前進雲林校園！　提供學生新冠免疫防護3月起跑

屏東物產上架日本熊本超市　台積電員工家屬超興奮

「總裁點²頭 X 統一獅粉絲見面會」　為孩子不再受飢餓盡心力

花蓮太平洋燈會閉幕倒數！星空煙火最後3場次　各種小禮大方送

3德國交換生自行車環島「爆胎卡半路」　大溪警幫補胎再出發

2024南國表藝節　3／9精彩馬戲率先登場

隱藏森林深處的秘境咖啡廳！輕井澤深度旅遊　水上屋享受大自然

巨人來台交流戰無延長賽　不限制投球時間

立委羅智強收恐嚇「揚言炸立院」　北市警調查：疑來自境外IP

網傳青海大壩潰堤　陸官媒：有洪水但無人傷亡

台中再爆3批蘇丹紅流市面　4150kg成韓式部隊鍋底...知名餐廳遭殃

當伴娘太累躺新娘床！夏乙薇觸禁忌被罵翻　命理師：被認為來篡位

加拿大陸生淪植物人！　母控：業餘拳賽遭職業選手「打到腦出血」

泰王次子偷娶美國嬌妻！痛失王位繼承權　爆他「正想辦法離婚」

入夜再下探10度　11縣市續發低溫特報

偽造20份連署書！換6千元安非他命　超扯懷孕4寶媽下場曝　

超紓壓！耳朵上長滿陳年粟粒腫　輕輕一擠「黃色玉米粒」瞬間噴出

地方熱門新聞

「幸福新北 戀戀中港」百萬璀璨燈海光雕　點亮新莊中港河廊　

偷車男撞殺騎士、員警　衛生局：非列管個案

廳舍修繕也要做好火災預防工作

重電概念股飆漲　綠石全球能源基金擴大在台投資

台灣王爺總廟南鯤鯓代天府新任總幹事侯賢名就職

診斷居家安全南消四大開消防處方箋

「總裁點²頭 X 統一獅粉絲見面會」讓孩子不受飢餓

屏東物產上架熊本超市　台積電員工超興奮

3德籍交換生環台爆胎　警助補胎再出發

城鄉均衡發展　引領花蓮朝國際城市邁進

林岱樺開第一槍　宣布參戰2026高雄市長

快訊／台南南區運河內驚見女浮屍

太平洋燈會閉幕倒數　各種小禮大方送

用愛陪伴醫學生認識人體 　慈大感恩無語良師

更多熱門

相關新聞

每年給3.5萬！康寧大學首創「2科系新生」獎學金　無條件連發4年

每年給3.5萬！康寧大學首創「2科系新生」獎學金　無條件連發4年

教育部宣布從2月起，就讀私立大專校院學雜費補助3.5萬。為了吸引學生，各大學紛紛祭出獎學金，其中康寧大學今（1日）首創，只要就讀該校嬰幼兒保育系與長期照護系日間學士班，113學年入學新生，將連續四年發給3.5萬元獎學金，加上政府補助，預估每學期只需繳交數千元費用，比念公立大學還便宜。

生技公司2.1億買「全台第一間老人院」　實探院址藏新店山區

生技公司2.1億買「全台第一間老人院」　實探院址藏新店山區

印度移工應涵蓋看護　監督勞動部

印度移工應涵蓋看護　監督勞動部

台東長照服務春節不打烊　助照顧者安心過好年

台東長照服務春節不打烊　助照顧者安心過好年

南消五大隊長照養護機構消防踏勘

南消五大隊長照養護機構消防踏勘

關鍵字：

康寧大學幼保長照吳慶堂

讀者迴響

熱門新聞

快訊／小S公公「心肌梗塞家中突猝逝」！享壽84歲

浴室裝禦寒1神物　過來人推爆：洗澡爽翻

阿嬤偷餵2月嬰喝白開水！她「腸腫」險丟命

「倒出加熱」而已　夜市1小吃賣60元他傻眼

淡出12年　「台灣第一男模」陳俊生55歲體態超狂　！

基隆警殉職　網傳「分局群組指令」全看傻

「Jisoo在IG限動發了我！」台灣粉絲被欽點激動哭

苦命媽打工養3孩　莽兒一晚奪2命毀3家庭

Tiny被日片商弄　圤智雨：要求多被搞也正常

滴妹「罕見同框放閃小5歲男友」！

遭老巡佐下藥迷暈開房！年輕女警淚崩：我都可以當他女兒了

即／日長野雪崩「10人遭活埋」！

快訊／公公在家猝逝「小S悲痛證實了」！

小S公公驟逝…許雅鈞悲痛發聲！

兒偷貨車撞分駐所連奪2命！母赴基殯認屍

更多

最夯影音

更多
撞警局畫面曝！嫌犯毫無減速　倖存女警驚恐憶：直接衝進來

撞警局畫面曝！嫌犯毫無減速　倖存女警驚恐憶：直接衝進來
Miusa表姊喊余祥銓：吳宗憲底下的XD　鹿希派一旁傻眼..求救Sandy慘挨罵

Miusa表姊喊余祥銓：吳宗憲底下的XD　鹿希派一旁傻眼..求救Sandy慘挨罵

大谷翔平老婆網猜是「180cm美女前籃球員」　田中真美子引退+刪IG..疑似陪練畫面流出

大谷翔平老婆網猜是「180cm美女前籃球員」　田中真美子引退+刪IG..疑似陪練畫面流出

兒偷車狂飆連奪2命自己被撞亡　母赴基殯認屍...鄰居：媽媽好可憐

兒偷車狂飆連奪2命自己被撞亡　母赴基殯認屍...鄰居：媽媽好可憐

小貨車撞八堵派出所釀1警不治　駕駛秒往鐵軌逃逸「被撞身亡」

小貨車撞八堵派出所釀1警不治　駕駛秒往鐵軌逃逸「被撞身亡」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面