康寧大學護理科加冠典禮　護生宣誓投入救人志業

▲▼ 康寧護理金字招牌 學子加冠傳承護理使命，校方期勉未來成為穩定社會重要力量 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導



康寧護理科第27屆師生迎接一年一度加冠典禮的神聖時刻，象徵著學生們正式踏上護理之路。典禮由護理健康學院丁先玲院長和護理科呂莉婷主任共同主持。

校方表示，加冠典禮是為即將進入職場實習護生舉行的重要儀式，用意在提高學生對於護理專業的使命感，也代表護生進入護理界的里程碑。護理科學生在接受老師們及臨床護理前輩們的加冠與傳光之後，並由四位導師點燃代表護理精神的蠟燭，將光明傳遞給每一位加冠的同學，這樣代表正式進入護理專業領域，在此一神聖的儀式下，也彰顯了南丁格爾的護理精神將在學子們心中生生不息，為他們日後的護理學習之路留下永恆的印記。



在加冠典禮上康寧大學陳清溪校長致詞時表示，培育護理人才是康寧大學創校時堅持的重要神聖使命，特別在世界各國面對疫情肆虐的期間，許多年輕學子仍堅定地選擇成為護理師，這種無私的奉獻精神著實令人感動。

李惠玲副校長強調，國際護理協會在2024年國際護理師提出了「護理創造經濟實力」的觀點，表示護理對社會的貢獻，除了促進全民健康外，更可以穩定社會，創造護理對社會的經濟價值。在COVID-19期間，我們看到經濟因為疫情導致的衰退，因此對護理的投資是經濟成長的加速器而不是煞車，也是對全球健康的無價投資。未來康寧護理科優秀的護理專業人才將是穩定國家社會的重要力量，他們的貢獻和精湛的技能不僅在平時受到讚譽，在危難時刻更能彰顯其重要性。



護理科呂莉婷主任表示，感謝蒞臨加冠典禮的15位公私立醫院的護理前輩以及學生家長一同來見證學生的成長歷程，也提醒學生除了要保持康寧護理的優良傳統，更要繼續傳揚護理的榮耀，讓更多需要的人感受到護理的價值，今晚是屬於加冠生的日子，一起來見證護理幼苗的成長歷程並為其喝采。



校方表示，選擇康寧護理五專部不但有前途且升學就業兩相宜(五專前三年免學費)，護理科教育理念，以培育學生具有九大核心素養之稱職醫護人員，且為病人、家屬與民眾信任之基層護理人員為目標。

因為我們相信護理是一種專業，結合人文、科學與藝術，希望協助個案恢復、維持及促進健康的目標；培育學生不但能取得國家級護理師證照，透過個別菁英式教學，並開設國際護理學程，在拓展國際化視野同時，也兼具創造全民健康的願景，歡迎加入康寧護理的大家庭行列，共同守護社會大眾的健康。