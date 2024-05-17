印尼藝術團體交流版畫工作坊成果發表　文化治理特展凸顯共筆精神

▲台南市立博物館主辦的2024台南400文化治理特展「我們從河而來：流域文化．千年共筆」，邀請到印尼藝術團體Taring Padi來台辦理「Taring Padi 流域多物種版畫工作坊」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市文化局指導，台南市立博物館主辦的2024台南400文化治理特展「我們從河而來：流域文化．千年共筆」，邀請到印尼藝術團體Taring Padi來台辦理「Taring Padi 流域多物種版畫工作坊」。

17日於台南市立博物館舉行成果分享會，除了展出工作坊版畫成果作品外，並邀請策展人龔卓軍、陳冠彰，龔義昭以「兩河之間：版畫作為一種流域行動」為議題，進行國際的交流和對談。

南市博表示，本次特展希望以藝術展覽的形式，提出對城市文化的回顧與展望，並特別聚焦於流域與城市的關係，藉由民眾參與、文化共筆之精神，以國際的眼光深入探討台灣的流域文化。工作坊由Taring Padi2位成員Fitriani Dwi Kurniasih [Fitri DK]與Mohamad ‘Ucup’ Yusuf 帶領在地青農及社區成員共同討論地方流域議題，並以此為基礎刻製版畫，17日搶先曝光社區成員共創的成果，未來也將在文化大展中亮相。

17日成果分享會前，Taring Padi分別於拔林及茶山已進行各1場次的工作坊，第1場次是以拔林工作站為基地，與曾文溪中游及上游，中游的社區成員、中游的青農一起進行農地、流域的踏查。第2場次則以茶山部落為據點，由鄒族獵人Basuya 帶路，貼近土地，分享祖先對人、水與部落的思考，探討農工業與民生用水的水資源權宜，與極端型氣候下水資源如何永續等議題，並協同本次特展策展人陳冠彰探討原生種作物與氣候變遷議題。分享會中，藝術家提到，這個展覽是真正認識土地，不止是爲了藝術，而是已經超越藝術。現場並看到他們如何帶領民眾創作，將農民與部落獵人的流域生活經驗，轉化為木刻版畫，並印製在三角旗幟上。

Taring Padi 成立於1998年，為一群印尼藝術學院學生、文化運動者及藝術家所共同組成的地下政治藝術團體。其作品與藝術行動多以木刻海報、大尺寸橫幅、紙板木偶、音樂、嘉年華...等形式呈現，以復甦平民文化與民粹主義為目的，反對為「藝術而藝術」的概念，傳達文化被資本主義所束縛的反抗精神，同時反應了宗教改革時期和蘇哈托（Suharto）倒台期間印尼的社會政治動盪。

「我們從河而來：流域文化．千年共筆」特展，將於今年7月在台南市美術館2館登場，並同步規劃工作坊、地景走讀、國際論壇、萬物議會與電影播映會等多項豐富的系列活動，更多活動資訊，歡迎至臉書搜尋「我們從河而來：流域文化．千年共筆」粉絲專頁（https://www.facebook.com/bornbytheriver）查詢。