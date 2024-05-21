崑山科大接待北美洲友邦聖露西亞皮耶總理　力展技職教育成果

▲聖露西亞皮耶總理(Hon. Philip J. Pierre)更於21日率團訪問崑山科技大學，我國駐聖露西亞陳家彥大使、台南市葉澤山副市長也全程陪同。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

第16任總統、副總統就職國宴首度移師台南舉行，並宴請國內外重要的貴賓，相當關心教育議題的聖露西亞皮耶總理(Hon. Philip J. Pierre)更於21日率團訪問崑山科技大學，我國駐聖露西亞陳家彥大使、台南市葉澤山副市長也全程陪同，正於崑山科大機械系就讀的四年級朱席拉(Jusila Gittens)更出席分享在台灣的求學生活。

皮耶總理率領訪問團拜訪台南，同行除了「外交、國際貿易、民航暨僑務」部長包提斯(Hon. Alva R. Baptiste)、「財政、經濟發展暨青年經濟部」部長吉拉德(Hon. Wayne D. Girard)等友邦貴賓，陳家彥大使、葉澤山副市長皆專程陪同。聖露西亞訪問團參訪南部技職名校崑山科大的特色教學場域，包括面積逾百坪且比照世界大賽規格所打造的全國唯一全方位咖啡研發與人才培訓的「國際咖啡認證中心」，以及斥資重金引進先進燈光音響設備的全方位展廳「時尚藝廊」，該場域為全國大專院校中獨有的專業展演舞台，皮耶總理專心聆聽崑山科大的導覽，同時也對該校培育人才的用心給予高度肯定。

值得一提的是，為迎接貴賓來臨，崑山科大特別展示由「全球最大古董車復刻王」合擎公司捐贈、師生共同研製改造的2台古董電動車，去年4月校慶時，時任副總統的賴清德總統更搭乘該部古董車蒞臨該校的產學成果捐贈典禮，見證技職成果，噱頭十足！崑山科大也在去年8月攜手重要的產學合作夥伴公信電子，共同成立「公信電子南部研發中心」，今年4月則在外交部、經濟部及產業界共同見證下，與億僑國際集團、公信電子簽署電動小巴合作開發合作計畫，讓電動小巴前進中南美，拓展國際市場。

崑山科大多年來在技職教育體系的成就，均有亮點佳績深獲好評，2005年起成為國際合作發展基金會(ICDF)「國際高等人力培訓外籍生獎學金計畫」唯一私立技職校院之成員，目前有來自32個國家、近1500名國際學生就讀。其中，來自聖露西亞的學生自2013年至今，約有13名陸續透過國合會獎學金、崑山獎學金等管道，來到崑山科大就讀機電自動化工程與管理、機械與能源等領域，目前仍有7名學生就讀中，當天則由機械系應屆畢業生朱席拉(Jusila Gittens)向貴賓分享來到台灣就學的一切，皮耶總理也對學生表達關懷。

葉澤山副市長表示：「很榮幸能代表台南市長黃偉哲及台南市民迎接皮耶總理一行來到台南，在此也要感謝皮耶總理及聖露西亞政府長期以來力挺台灣，尤其去年底總理在第28屆聯合國氣候變遷大會（COP28）上為台灣仗義執言，也深刻感受到兩國之間的堅定情誼。今年是台南400年，我們特別安排了教育及觀光等面向的交流活動，相信今天的交流一定會相當精彩。也期待今日的交流成為種子，促進兩國未來的合作與發展。」

崑山科大李天祥校長特別委請志鋼金屬公司製作台南府城平安吉祥意涵的「劍獅」，讓皮耶總理留念，做足良善的觀光外交。李天祥校長提到，在2022年時，台灣邦交國貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）應我國政府邀請率團來台訪問，當時布里仙紐總理更藉此行接受崑山科技大學授予名譽博士學位，時任副總統的賴清德總統也親臨觀禮見證此盛事。事隔兩年能夠再次接待邦交國的貴賓，感到莫大的榮幸。

崑山科大配合教育部多年來高等教育國際化的發展趨勢，以培育跨國人才及強化學生國際移動力為目標，開設全英語授課學程，並增加境外學生入學管道，今年度更進一步配合教育部啟動的「促進國際生來台暨留台-國際產業人才教育專班」，擔任菲律賓海外基地總召學校，該校將持續以蓬勃的技職能量，吸引全球優秀的國際生來台就學，培育優秀學生並於畢業後留台發展就業，引入優質人才。