高雄「痔瘡怪客」影片曝！騎車站立晃動還亂切　被檢舉慘了

記者賴文萱／高雄報導

近來網路流傳一段「痔瘡怪客」影片，只見一名男騎士騎車不安份，頻頻站起還不斷搖擺身體，由於舉動相當危險，也引來其他騎士向警方檢舉。對此，警方檢視檢舉影像後，認定洪姓騎士已違反3項危險駕車行為，最高合計可處新台幣13,700元罰鍰。

▲高雄騎士騎車狂站又亂竄，危險駕駛影片曝。（圖／翻攝Wowtchout）

▲高雄騎士騎車不安份，被檢舉這下罰得大條了。（圖／翻攝Wowtchout）

仁武分局1月26日接獲民眾檢舉，一名64歲的洪姓男子頭戴工程帽騎機車，但在行經仁武區鳳仁路與澄觀路路口時，不斷上下站起，並擺動身體在路中亂竄，嚴重影響後方騎士行車安全，也被網友痛批「痔瘡怪客」。

▲警方檢視檢舉影像，騎士洪男違規3項危險駕車行為，最高可開罰13,700元。（圖／翻攝Wowtchout）

警方表示，接獲民眾檢舉並重新檢視相關影像，洪男未依規定配戴安全帽（違反道交條例第31條6款）及變換車道時未打方向燈（違反道交條例第42條），實屬危險駕車情形（違反道交條例第43條）。

騎士洪男3項違規事實明確，警方後續依法舉發在案，合計最高可處新台幣13,700元罰鍰，並針對危險駕車吊扣車牌6個月。