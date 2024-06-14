統一發票超商兌得200元...國稅局一查「是假的」　桃園男遭起訴

▲桃園市陳姓男子於2022年4月間以變造發票向超商兌換200元，事後被北區國稅局查出係偽造，函送桃園地檢署偵辦。（圖／記者沈繼昌攝，與本新聞無關）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子缺錢花用竟動金在發票上，2022年4月間將2月發票以塗改方式變造為中獎發票，向桃園區某超商兌獎順利詐得六獎200元，但同年被北區國稅局桃園分局查出中獎發票係經過變造，根據中獎發票上資料通知陳男意見陳述，陳除退回200元至國庫外，北區國稅局還函送桃園地檢署偵辦；桃檢複訊時，陳男坦承犯行，檢方偵結依詐欺取財罪嫌提起公訴。

檢警調查，48歲的陳姓男子於2022年4月15日持變造發票前往桃園區力行路上某超商兌換六獎200元，店員未注意發票有塗改，誤會為尾數516之六獎中獎發票，陳男順利詐得200元獎金。

經北區國稅局桃園分局審核中獎發票時發現統一發票係中間2組號碼遭塗改變造，事後根據發票上中獎人地址資料追查到陳男，並請陳男陳述意見，陳男坦承塗改變造發票詐得六獎200元等事實，事後並退回200元至國庫，北區國稅局仍函送桃園地檢署偵辦。

桃檢複訊時，陳男坦承變造統一發票詐領200元獎金等事實，檢方偵結依刑法詐欺、行使偽造變造私文書等罪嫌將陳男起訴。