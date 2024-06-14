中壢金沙彩券行連中百萬獎！昨再開3.52億頭彩　業者：有拜有保佑

▲桃園市中壢區普仁里新中北路上金沙彩券行昨晚開出威力彩頭彩，一注獨得3.52億元。（圖／吳姓業者提供）

記者沈繼昌／桃園報導

威力彩頭彩昨（13）日晚間在桃園市中壢區新中北路上金沙彩券行開出，一注獨得3.52億元，吳姓業者開心地說，今年初才接手彩券行生意，還未曾開出頭彩，未料昨晚接獲台彩公司通知開出頭彩大獎，是開店以來首次開出頭彩，真的很意外，可能是平常都有拜財神，果然財神真的有保佑。

台彩威力彩第113000048期威力彩獎號，第一區由小到大依序為02、05、15、18、32、35，第二區03，昨晚開在開出1注，由桃園市中壢區普仁里新中北路1上的「金沙彩券行」開出，一注獨得3.52億元，昨天深夜11時許，吳姓業者接獲台彩公司通知後，開心地放鞭炮慶祝。

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吳姓業者表示，今年初才接手經營彩券行，曾於2月13日（正月初四）1天內連續開出2個百萬大獎，當天一名年約60歲熟客購買一整本2000萬超級紅包刮刮樂，結果幸運刮出三獎100萬元；後來一名50多歲女性以7支包牌電腦選號投注，幸運中獎100萬元獎金，好事連雙。

吳姓業者還說，昨晚10時許準備打烊時，接獲台彩公司通知開出頭彩獨得3.52億元，讓他相當意外，這也是經營彩券生意首次開出頭彩超級大獎，因此連夜趕印大圖輸出紅榜，並燃放鞭炮祝賀。

吳姓業者強調，平常都會向財神拜拜，祈求保佑開出頭彩，或許心靈則誠，果然真的開出頭彩，也顯示有拜有保佑。