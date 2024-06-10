台灣高中生「亞洲物理奧賽」奪3金5銀　建中最大贏家

▲台灣8名高中生在亞洲物理奧林匹亞競賽獲得3金、5銀佳績。（圖／教育部提供）

記者楊惠琪／台北報導

我國8名高中生參加2024年第24屆亞洲物理奧林匹亞競賽，昨傳回捷報，在27個國家（地區）、208名參賽學生中，獲得3金、5銀成績，國際排名第5名，台北市建國高中是最大贏家，奪下5面獎牌。獲獎學生將可保送大學各本學系，金牌得主可獲10萬元獎學金、銀牌獲5萬元獎學金。

8名獲獎學生以台中一中二年級學生蔡忠達成績最佳，拿下金牌佳績、國際排名第9名；建中則是最大贏家，共有5名學生獲獎，建中三年級學生吳席綸、彭明遠奪金牌，另有3名學生奪銀牌，包括建中三年級學生曹祖恩、一年級學生郭宸璿、王冠宇。另外兩位銀牌得主是台中一中三年級學生連柏宇、台南一中高三生許祐愷。

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教育部表示，我國代表隊由10多名國內大學教授組成輔導團隊負責培訓，歷經初選、複選、決選及賽前集訓4階段，從全國157所學校共2137名學生中選出8名學生代表參賽，由師大教授陳傳仁與台大退休教授蔡尚芳擔任領隊及副領隊，陽明交大教授朱仲夏、台師大副教授駱芳鈺隨隊協助競賽試題翻譯及成績仲裁等工作。

教育部指出，為獎勵學生優異表現，教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得本項競賽金、銀、銅牌獎者，可保送大學各本學系或推薦入大學各學系。另於競賽獲金牌及銀牌獎者，分別可獲得教育部頒發10萬元及5萬元獎學金。