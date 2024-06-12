台師大狼師性騷遭判刑！校方決議停聘3年　教育部退回：應討論解聘

▲台師大副教授邱于平對女學生性騷擾，遭判刑4個月。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台師大圖文傳播系副教授邱于平對學生性騷擾，上月遭法院判刑4個月，校方則決議停聘3年。但教育部認為台師大對邱師懲處太輕，且邱師在5月停聘期滿後可復職，引發學生恐慌。台師大指出，已明確通知該師不得進入校園。教育部則表示，對台師大停聘該師3年有疑義，將退請學校再次討論，該師行為是否已達解聘且終身或1至4年不得聘任程度。

邱于平被控訴在前年11月該系舉辦過夜活動時，在晚間對兩名女學生性騷擾；另在去年6月時，遭女學生指控涉及性騷擾，受害人稱邱師以右手拍擊其大腿內側，甚至將手伸進其腋下，讓該生身心皆感到不適。

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事發後台師大決議將邱停職3年，並從去年11月起暫時停聘6個月，但因教育部認為懲處太輕、尚未同意而卡關。台北地方法院則在上月17日已做出判決，處邱于平4個月有期徒刑，可易科罰金。

由於教育部尚未同意台師大懲處，導致邱師依規定從6月起可復職，引發學生恐慌。台師大表示，台師大性平會調查情況屬實，決議停聘該師3年，並在今年1月份報請教育部審議；校方從去年11月起，暫時停聘該師半年，今年5月暫時停聘期滿，此時調查報告結果已確定，本案決議未達解聘標準，校方依法無法延長其停聘，須依規定辦理該師復職。

不過，台師大指出，考量停聘期滿後復職，恐引起學生不安，校方深感責任重大，已依照性別平等教育法第24條規定，採取必要保護處置措施，持續確保學生的安全與安心，明確通知該師不得進入校園，避免與學生有直接接觸，學校也會持續關心此事件的進展。

教育部表示，台師大原函報擬停聘邱師3年，經教育部退請學校審酌本案事實認定及評估情節，是否達應予解聘且終身或1至4年不得聘任程度。校方重新函報後仍維持停聘3年，經教育部審酌後仍有疑義，爰將退請學校再次論明其行為情節，是否已達解聘且終身或1至4年不得聘任程度，且請學校依相關規定併同審酌，予以邱師繼續暫時停聘。

在今天立法院教文會上，立委郭昱晴也針對此事詢問教育部長鄭英耀看法，鄭英耀表示，台師大做出停聘三年，雖然尊重大學自主，但教育部立場是，此事不是輕微事件，有一定嚴重性，故請台師大校教評會再重新考慮，此案是否已達終身解聘，或者是1到4年不得聘任的程度。

台師大則表示，校方收到教育部來文後，將會盡速召開臨時校教評會，處理暫時停聘事宜，性平會則會依照教育部來文意旨，再次審議，判斷是否調整原先停聘三年決定。