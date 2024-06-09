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教學生用科學拆解假新聞　中正教授黃俊儒獲教育家人物典範

▲▼黃俊儒修正教學方式與授課內容，因而誕生了通識領域的「科學新聞與生活」課程。（圖／教育部提供）

▲中正大學通識教育中心特聘教授黃俊儒獲選教育家人物典範。（圖／教育部提供）

文／中央社

中正大學通識教育中心特聘教授黃俊儒推廣科普知識，並將通識課結合生活事件，帶學生解析科學原理，並拆解假新聞，學習媒體識讀，獲選教育家人物典範。

教育部今天發布新聞稿指出，熱愛科學的黃俊儒，曾在上課時被學生問到，當微波爐壞掉，不管使用者是否理解運作原理，都只能送修，那麼學科學理論又有什麼用處；面對學生質疑，黃俊儒開始反思教學方式，並修正授課內容，推出「科學新聞與生活」通識課程。

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科學新聞與生活課程從實際新聞案例出發，黃俊儒以「微波爐爆炸」事件或報導「微波爐不能微波雞蛋」等為例，帶領學生探討個案，解析微波爐背後科學原理，並進一步拆解假新聞，學習媒體識讀。

「假新聞滿天飛，很多不實報導都跟科學、食品及健康有關。」為了教學，黃俊儒養成收集科學新聞的習慣，藉由課堂上的邏輯辯證與推敲，讓學生學會獨立思考與批判的能力，強化媒體素養及科學素養，下次再看到類似新聞時，就不會再無意識地瘋狂轉發。

黃俊儒將原本由上對下的傳統式教學，轉換為互動式引導，加上探討的是與切身相關的新聞，課堂氣氛熱絡，再也沒有人打瞌睡。黃俊儒說，課程強調科學素養與媒體素養並行，學生判讀新聞或訊息時，會運用到新聞背後的批判跟反思能力，從評量中可看到學生成長曲線。

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