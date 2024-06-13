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網傳線上學習課程賣到3億元　葉丙成：會依法進行財產申報

▲教育部政次葉丙成首度到立院進行專題報告。（圖／記者楊惠琪攝）

▲教育部政次葉丙成首度到立院進行專題報告。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

少子化衝擊高教經營，立院教育及文化委員會今邀請教育部政務次長葉丙成到立院進行專題報告，這也是葉丙成上任後，首次獨挑大樑接受立委質詢。葉丙成會前受訪表示，這是過去沒有過的體驗，會針對立委關心的教育問題好好說明。另網傳葉丙成過去開設線上學習課程，有課程賣了3億元，涉及財產申報問題，葉丙成說，一切都會依法申報。

立法院教育及文化委員會今邀請教育部政務次長葉丙成列席就「少子化趨勢下高教應如何經營、創新及提升競爭力」進行專題報告並備質詢，葉丙成會前接受媒體聯訪。

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葉丙成表示，首度到立院教文會進行專題報告，這是過去沒有過的體驗，但身為行政首長，就該針對立委關心的台灣教育議題來做說明，也希望讓立委瞭解到，目前台灣面臨的問題，以及未來會怎麼處理。

葉丙成在接任教育部政務次長前，是台大電機系知名的網紅教授，創辦線上遊戲學習平台PaGamO、實驗教育機構BTS無界塾，並主持Podcast節目《不良大叔》，網傳葉丙成推出的線上課程銷售成績亮眼，甚至有課程賣到3億元，媒體追問是否會牽涉財產申報問題。

葉丙成回應，很多線上課程剛推出會有早鳥價，通常會打到三折、四折，「不是像現在大家想的那種數字」，強調未來財產都會依法申報。

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