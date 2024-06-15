南韓健身房「禁止大媽進入」惹議！　會員力挺：神清氣爽

記者張方瑀／綜合報導

南韓仁川一間健身房因張貼「禁止大媽進入」的公告，還附上「8點區分大媽與女性」的判定標準引發議論。儘管這一公告引來網友批評，但部分健身房會員卻力挺這項措施，認為這能讓空間更加神清氣爽；健身房業者表示，將會繼續實行這項措施。

仁川一間健身房日前貼出一張「禁止大媽進入」的公告，更直接寫出僅允許教養、優雅的女性進入。健身房還列出了區分「大媽」與「女性」的8點差異，包含貪小便宜、不分場合引起他人抱怨但本人不自知、占用孕婦專用座、在咖啡店只點一杯咖啡卻要求多給杯子、將食物垃圾丟進公共廁所或馬桶、花別人的錢無所謂等。

健身房業者澄清，他的目標並非歧視女性，而是針對那些給其他會員造成困擾的中年婦女。

業者指出，他於2023年4月買下這間健身房，當時擁有約1000名會員，結果部分中年女性會員常常對年輕女會員做出不當行為，「她們會隨意碰觸其他女性會員的身體，或是說出『妳一定很會生孩子』這種性騷擾言論。」這也導致大約有250名會員因不堪其擾而離開。

▲南韓仁川一間健身房因張貼「禁止大媽進入」的公告引發議論。（示意圖／CFP）

除此之外，部分中年女性會員還會占用浴室、用熱水洗衣服長達2小時，或是拿走肥皂、毛巾、吹風機等健身房內的用品。儘管業者曾張貼告示禁止這類行為，但情況並未改善，且這些問題，健身房的水費比以往增加了3倍，導致店內經營成本急劇上升，「管委會還問我們『生意很好嗎？』」

儘管公告引發了部分會員的不滿並導致解約，但許多會員表示支持，認為這一措施讓健身房環境變得更好，甚至還有人因此申請加入了健身房，就有年輕的家庭主婦會員表示，「這是正確的做法，我感覺神清氣爽。」

然而，這種將問題顧客與「大媽」混為一談的做法也引起了南韓民眾的強烈反感，認為這樣的行為帶有歧視性、過時且不文明。有網友認為，應該直接禁止造成困擾的顧客，而非針對特定群體進行歧視性限制。

網友不滿表示，「如果你在服務業工作過，你就會知道，不只是中年女性才會出現這種事」、「壞顧客這個詞是怎麼變成『大媽』的？」

心理學教授樸尚熙則指出，不禮貌的行為並非年長女性的專利，年長男性同樣會喜歡免費的東西，強調這類行為與性別無關。

業者則強調，他的目的是排除給其他會員造成麻煩的顧客，而非針對所有年長女性，這一措施將持續進行，以確保健身房能夠順利經營。