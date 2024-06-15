　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

有錢男買3車位全停玩具車！警衛喊「車位不足」動手砸了　結果賠慘

中國浙江發生一起停車糾紛，一名男子在大樓地下停車場買了3個車位，將兒子的3輛玩具車拉到車位上停放，卻被物業公司指使警衛把玩具車給砸了。（圖／翻攝微博）

▲中國浙江發生一起停車糾紛，一名男子在大樓地下停車場買了3個車位，將兒子的3輛玩具車拉到車位上停放，卻被物業公司指使警衛把玩具車給砸了。（圖／翻攝微博）

圖文／CTWANT

近日，中國浙江發生一起停車糾紛，一名男子在社區地下停車場買了3個車位，將兒子的3輛玩具車拉到車位上停放。物業管理公司與警衛多次以停車場車位不足為由，聯繫男子要他將玩具車挪走，供其他業主停車，遭男子回絕。事後，物業管理公司與警衛竟將3輛玩具車砸爛移走，令警衛傻眼的是，男子立刻拿出證明表示那三輛玩具車是昂貴的限量玩具車，並向動手砸車的警衛求償人民幣6萬元（約新台幣25.5萬元）。

據陸媒《青島晚報》報導，浙江趙先生事業有成，在購買住家時，考慮到未來家庭購車出行的可能需求，在買下住宅時，同時一口氣買進了3個相鄰的停車位。然而隨著社區居民的增多，他的停車位時常遭到他人非法佔用，趙先生靈感一動，決定將兒子珍藏的3輛昂貴限量玩具車停放在車位上，確保自己的車位不被侵佔。

趙先生的舉動，在社區住戶間引起討論，許多業主向物業管理處提出抗議，認為趙先生的做法不僅自私，而且是一種資源浪費。

為此，物業管理曾多次與趙先生進行協商，試圖說服他將玩具車移走，讓其他業主能夠使用該車位，然而趙先生始終堅持自己的立場，認為自己購買的停車位不應被他人佔用。

物業在嘗試了多種協商方案能解決問題後，採取了極端的作法，他們讓警衛砸壞了這些玩具車並且將它們丟棄。趙先生立即向法院提起訴訟，要求動手砸車的警衛賠償損失總計人民幣6萬元（約新台幣25.5萬元），並提供了相應的證據支持其訴求。

經過審理，當地法庭作出裁決：物業管理公司的行為確實違反了法律，侵犯趙先生的財產權利，因此判決物業管理公司需向趙先生支付5.9萬元（約新台幣25萬元）作為賠償。同時，法院還要求物業管理公司採取必要措施，確保趙先生往後能夠正常使用其停車位。

此外，法庭還建議社區增加停車位的供應，以解決其他業主的迫切需求。

此事曝光後，在網路上引起討論。有人認為以警衛每個月2、3000元人民幣的薪水，向他求償6萬元，是要逼死人家。但有更多人支持照趙先生花錢購買的停車位權利應該要得到保障，物業公司的處理方式簡直荒謬透頂。

還有人表示，最無恥的就是那些買房子又不想買車位的業主，「你沒買車位停外面去，憑什麼人家花錢買的車位要給你停，好意思投訴？還資源浪費，說得真是大義凜然。」

延伸閱讀
5月大女嬰慘被「寵物犬啃食」！爸媽外出把她單獨留在家　叔叔目睹喊：是隻調皮狗
尪收入都拿去養婆家！她獨力養家抱怨卻得「傻眼回覆」　網友怒：吃人夠夠
男吃自助餐當場被轟出門　店家：「11點吃到12點半」吃太久

ET快訊
Toyz入獄30天！寄給篠崎泫80頁手寫信：一看再看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

有錢男買3車位全停玩具車！警衛喊「車位不足」動手砸了　結果賠慘

車站前撐傘錯了嗎？2男慘遭天打雷劈瞬變「火人」　驚悚影片曝光

兩岸不只避戰！王滬寧更關心未婚台青　幽默提醒加強兩岸共組家庭　

少婦行員「自拍40秒片」示愛副行長！銀行調查後緊急回應

海峽論壇水藍色嬌點！　廈航台籍座艙長：希望和平兩岸消除偏見

哈爾濱暴雨「公車變船」！積水如海浪猛打車窗　乘客：如乘風破浪

反擊台12浬海空域「自衛權」　陸國防部：飛蛾撲火，鬧越兇滅亡越快

劉亦菲新劇4集吻27次引爭議　醫生警告：「6類狀況」不宜接吻

進口2000噸銅搞丟了！　全球500強陸企：涉及1.1億元，影響不大

勿配合統戰！　連勝文諷民進黨：執政黨放火靠在野黨救火

高捷國中就懂情趣用品！　講解用法「吳慷仁聽到崩潰XD」

女拿高壓水槍清洗社區地板　一層黑→停車格顯現超療癒

波特王才爆「大陸砸錢邀台網紅」　王仁甫拍「成都旅遊片」澄清：全程自費

跳手指舞歡送畢業生　警專生甩髮燦笑甜炸

豪砸20萬請50辣妹還願　包圍三重四面佛熱舞

獨腿男把拐杖融入霹靂舞！　全場見靈活動作歡呼聲不斷

單車弟被鬼切...熱心男緊追　女騎士喊有打燈：他自己撞到

銀行女員工發表白影片給副行長

林森北銷魂養身館曝！顏值+三圍供選妃　淫老闆賺到要備點鈔機

路雲來台！「身高191」人群中超顯眼　親切揮手...看到攝影「害羞傻笑」＞＜

有錢男買3車位全停玩具車！警衛喊「車位不足」動手砸了　結果賠慘

車站前撐傘錯了嗎？2男慘遭天打雷劈瞬變「火人」　驚悚影片曝光

兩岸不只避戰！王滬寧更關心未婚台青　幽默提醒加強兩岸共組家庭　

少婦行員「自拍40秒片」示愛副行長！銀行調查後緊急回應

海峽論壇水藍色嬌點！　廈航台籍座艙長：希望和平兩岸消除偏見

哈爾濱暴雨「公車變船」！積水如海浪猛打車窗　乘客：如乘風破浪

反擊台12浬海空域「自衛權」　陸國防部：飛蛾撲火，鬧越兇滅亡越快

劉亦菲新劇4集吻27次引爭議　醫生警告：「6類狀況」不宜接吻

進口2000噸銅搞丟了！　全球500強陸企：涉及1.1億元，影響不大

勿配合統戰！　連勝文諷民進黨：執政黨放火靠在野黨救火

「男廁有眼鏡蛇」還鑽進隔間　拉屎哥下秒絕望慘叫

有錢男買3車位全停玩具車！警衛喊「車位不足」動手砸了　結果賠慘

柯瑞列自己時代的NBA最佳5人　只有1位不是巴黎奧運隊友

波特王才爆陸文化統戰　69萬正妹YTR被掀「3月飛成都」網喊心碎

核三1號機將停機　核安會：6月中旬起功率遞減運轉

肋骨骨裂可能缺陣至少4週　林辰勳強調2人都是無心之過

暗黑魔法？進廁所若遇人「戒指反戴」小心　眾人警告：別靠近

得點圈打擊低到自己搖頭！郭嚴文敲逆轉安：希望多把握機會

G7峰會最終日議程以中國為主　教宗罕見出席談AI

經濟學人：全球致力降低對台灣晶片依賴　台灣正努力拉開差距

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

大陸熱門新聞

銀行高層誤傳女下屬40秒示愛片　100名同事尷尬

員工還在上班！科技大廠老闆留紙條跑路：只能逃了

少婦行員自拍示愛副行長！銀行緊急回應

2男遭雷劈瞬變「火人」　驚悚影曝光

劉亦菲新劇4集吻27次…醫警告：恐染接吻病

有錢男買3車位停玩具車！警衛砸了賠慘

兩岸不只避戰！王滬寧更關心未婚台青

反擊台12浬海空域「自衛權」 陸國防部：飛蛾撲火，鬧越兇滅亡越快

潛水驚見11個「詭異密封罈」…網悚喊別打開

宋濤見美國亞洲協會主席：支持統一事業

進口2000噸銅搞丟了！ 全球500強陸企：涉及1.1億元，影響不大

《慶餘年3》不用等5年！導演：劇情將會更高潮

廈航台籍座艙長：希望和平兩岸消除偏見

女遊客觀瀑「遭落石爆頭」　駭人影像曝

更多熱門

相關新聞

進廁所若遇人「戒指反戴」小心別靠近

進廁所若遇人「戒指反戴」小心別靠近

生人勿近？馬來西亞有男子目睹，看到有人在進廁所時，將手上戴的戒指「正面朝下」，出來後又恢復正常，不要靠近對方，因為可能與「黑魔法」有關，經歷曝光掀起熱烈討論。

台鐵駕駛出軌女調度員玩「列車性愛」

台鐵駕駛出軌女調度員玩「列車性愛」

液體OK繃塗了超痛？內行人揭正確用法

液體OK繃塗了超痛？內行人揭正確用法

父偏心4500萬財產留長子　2女1招拿回

父偏心4500萬財產留長子　2女1招拿回

言承旭、牛奶現身靈堂安慰邱瓈寬

言承旭、牛奶現身靈堂安慰邱瓈寬

關鍵字：

周刊王玩具車停車位警衛

讀者迴響

熱門新聞

「爺孫戀」林靖恩消失半年短髮露面！　曬自拍照4字曝近況

銀行高層誤傳女下屬40秒示愛片　100名同事尷尬

台中女警被影射下海　28歲「D罩杯洪水泛濫」

鹿港暗夜不平靜！消防搶救百年老店

女友逼天天見面！還要請吃飯　他：6萬薪水沒了

YTR小象「成都拍片」遭出征反擊了！　怒曬機票訂單打臉酸民

Toyz入獄30天寄80頁手寫信！　篠崎泫重複看甜喊：出成哈利波特

50比基尼妹圍四面佛飆舞　知情者曝：中今彩539來還願

父偏心4500萬財產留長子　2女1招拿回

北韓多名傘兵「金正恩愛女」面前活活摔死！

眾網紅受波特王爆料牽連！呱吉：無證據別獵巫

OL「不穿奶罩」北捷亂晃！　51秒影片曝光身分

又是波音737 MAX　客機高空突荷蘭滾

爸媽把女嬰單獨留在家　被飢餓寵物犬狂吃

全球最好用護照排名出爐！台灣第69名

更多

最夯影音

更多

高捷國中就懂情趣用品！　講解用法「吳慷仁聽到崩潰XD」

女拿高壓水槍清洗社區地板　一層黑→停車格顯現超療癒

波特王才爆「大陸砸錢邀台網紅」　王仁甫拍「成都旅遊片」澄清：全程自費

跳手指舞歡送畢業生　警專生甩髮燦笑甜炸

豪砸20萬請50辣妹還願　包圍三重四面佛熱舞

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面