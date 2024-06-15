有錢男買3車位全停玩具車！警衛喊「車位不足」動手砸了　結果賠慘

▲中國浙江發生一起停車糾紛，一名男子在大樓地下停車場買了3個車位，將兒子的3輛玩具車拉到車位上停放，卻被物業公司指使警衛把玩具車給砸了。（圖／翻攝微博）

圖文／CTWANT

近日，中國浙江發生一起停車糾紛，一名男子在社區地下停車場買了3個車位，將兒子的3輛玩具車拉到車位上停放。物業管理公司與警衛多次以停車場車位不足為由，聯繫男子要他將玩具車挪走，供其他業主停車，遭男子回絕。事後，物業管理公司與警衛竟將3輛玩具車砸爛移走，令警衛傻眼的是，男子立刻拿出證明表示那三輛玩具車是昂貴的限量玩具車，並向動手砸車的警衛求償人民幣6萬元（約新台幣25.5萬元）。

據陸媒《青島晚報》報導，浙江趙先生事業有成，在購買住家時，考慮到未來家庭購車出行的可能需求，在買下住宅時，同時一口氣買進了3個相鄰的停車位。然而隨著社區居民的增多，他的停車位時常遭到他人非法佔用，趙先生靈感一動，決定將兒子珍藏的3輛昂貴限量玩具車停放在車位上，確保自己的車位不被侵佔。

趙先生的舉動，在社區住戶間引起討論，許多業主向物業管理處提出抗議，認為趙先生的做法不僅自私，而且是一種資源浪費。

為此，物業管理曾多次與趙先生進行協商，試圖說服他將玩具車移走，讓其他業主能夠使用該車位，然而趙先生始終堅持自己的立場，認為自己購買的停車位不應被他人佔用。

物業在嘗試了多種協商方案能解決問題後，採取了極端的作法，他們讓警衛砸壞了這些玩具車並且將它們丟棄。趙先生立即向法院提起訴訟，要求動手砸車的警衛賠償損失總計人民幣6萬元（約新台幣25.5萬元），並提供了相應的證據支持其訴求。

經過審理，當地法庭作出裁決：物業管理公司的行為確實違反了法律，侵犯趙先生的財產權利，因此判決物業管理公司需向趙先生支付5.9萬元（約新台幣25萬元）作為賠償。同時，法院還要求物業管理公司採取必要措施，確保趙先生往後能夠正常使用其停車位。

此外，法庭還建議社區增加停車位的供應，以解決其他業主的迫切需求。

此事曝光後，在網路上引起討論。有人認為以警衛每個月2、3000元人民幣的薪水，向他求償6萬元，是要逼死人家。但有更多人支持照趙先生花錢購買的停車位權利應該要得到保障，物業公司的處理方式簡直荒謬透頂。

還有人表示，最無恥的就是那些買房子又不想買車位的業主，「你沒買車位停外面去，憑什麼人家花錢買的車位要給你停，好意思投訴？還資源浪費，說得真是大義凜然。」

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