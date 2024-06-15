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台鐵駕駛出軌女調度員大玩「列車性愛」　嗆妻：不離婚就加入

台鐵駕駛出軌女調度員大玩「列車性愛」　嗆妻：不離婚就加入

▲台鐵蕭姓駕駛與女調度員在列車行進中偷情大玩「列車性愛」。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

台鐵一名蕭姓駕駛的妻子出面爆料，稱蕭姓丈夫外遇同公司女調度員，兩人多次在列車行進中偷情大玩「列車性愛」，小三更曾身穿副站長制服在車站休息室內自拍不雅照。事後蕭姓駕駛將2人不雅影片傳給原配，逼她簽字離婚，還嘲諷稱「不簽就加入」。原配不堪受辱，持錄音、影像向台鐵申訴，2次檢舉卻完全無下文，因此憤而向媒體爆料。醜聞曝光後，台鐵出面回應，目前已將2名當事人已調離原工作，並由政風單位進行釐清爭議。

據《壹蘋新聞網》報導，蕭姓駕駛與林姓妻子育有3子，但蕭姓駕駛過往就曾有外遇紀錄，他當時曾向妻子承諾會改，卻沒過幾年就故態復萌，勾搭上同期考入台鐵的王姓女調度員，對方同樣喜愛尋求刺激，兩人便在列車、車站等地大玩性愛遊戲。

林姓妻子表示，丈夫在第二次出軌被抓包後，多次大膽傳他與小三的合照，還有小三身穿台鐵制服裸露自慰，以及兩人性愛、SM調情影片等給她觀看，目的是要逼她簽字離婚，否則就要加入他們的性愛遊戲。

林姓妻子不堪受辱，調閱了掛在母親名下，丈夫駕駛的汽車行車紀錄器，發現丈夫和小三曾通電話大聊性愛紀錄，「漢本隧道那次被發現就慘了，我會被起訴，公共危險罪耶！我那個工作就沒了」、「在七堵那邊吃我的棒棒，好吃嗎」，小三也不斷開心附和，對話之鹹濕讓原配氣炸。

林姓妻子向媒體痛批，丈夫與小三多次於列車行進中在駕駛室內做愛，根本不把乘客的生命安全放在眼裡。她在2024年4月、6月，曾2度向台鐵檢舉此事，但台鐵使中態度消極，感覺台鐵「能包庇就包庇」。

事件經媒體曝光後，台鐵發出聲明表示，此案依投訴人所述內容，確認被投訴對象為台鐵員工。但爲避免影響當事人情緒，目前2人已調離原工作，並由政風、機務、運安等單位會同，儘速進行釐清。

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