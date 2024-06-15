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暗黑魔法？進廁所若遇人「戒指反戴」小心　眾人警告：別靠近

暗藏黑魔法？進廁所若遇人「戒指反戴」小心　網警告：惹不得別靠近

▲有網友警告，在廁所遇到反戴戒指的人，不要隨便靠近。（圖／翻攝自X）

圖文／CTWANT

馬來西亞有男子目睹，看到有人在進廁所時，將手上戴的戒指「正面朝下」，出來後又恢復正常，不要靠近對方，因為可能與「黑魔法」有關，經歷曝光掀起熱烈討論。

據《星洲日報》報導，一名網友在社群《X》發文表示，如果你看到有人上廁所時，戒指是反著戴，出來卻恢復正常，「請不要靠近這個人！」因為這種人惹不得。

貼文引來不少共鳴，有網友透露曾遇到類似怪事，稱有次和一名戴戒指的男子打招呼，對方說想花時間打開他戴著的戒指，動作十分詭異。還有人分享，有次去抽菸時，旁邊有個男人，手上戴著戒指，對方突然莫名其妙喝斥他，要他去遠一點的地方抽，還說「我朋友不喜歡」，但當時只有2人，「哪來的朋友？」

另外，還有網友剛好路過廁所，突然被一名男子叫住，要求幫忙拿戒指，他拒絕後對方很生氣，「如果沒地方放戒指，他們就會暫時把戒指反過來戴」。也有人指出，已故父親生前收集很多類似的戒指，並和其他首飾放在同一個盒子裡，但過世時戒指卻離奇消失。

另一名網友更提到，這些配戴戒指的人會有這樣的舉動，是因為戒指裡有「真主」的字眼。

◎民俗說法，僅供參考。

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