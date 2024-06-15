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液體OK繃「塗傷口」超痛？　內行人揭正確用法

液體OK繃「塗傷口」超痛　內行人揭正確用法

▲一名網友因手指受傷，到藥局購買液體OK繃使用，結果點在傷口上時感到劇痛。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

液體OK繃會在傷口表面形成一層透明薄膜，能有效隔離外界污染物，如灰塵和細菌，防止感染，不過使用不當可能帶來反效果，日前一名網友因手指受傷，到藥局購買液體OK繃使用，結果點在傷口上時感到劇痛，形容「比塗碘酒還痛十倍」，讓他對液體OK繃的效果產生懷疑，引起網友熱議，許多人指出這名網友使用的時機和方法都不對。

該網友在PTT八卦板以「液體OK繃點下去差點痛死 這真的有用嗎」為題發文表示，自己在搬家具時不小心把指縫磨破一層皮，便去藥局詢問有沒有OK繃可用。在藥師推薦下，他購買了液體OK繃，並被告知不需要塗碘酒。回家洗澡後，他將液體OK繃點在傷口上，結果刺痛感比塗碘酒還痛十倍，而且薄薄的一層似乎隨時會脫落，這也讓他質疑液體OK繃的效果。

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該貼文引發了熱烈討論不少網友紛紛留言表示，「本來就會很痛」、「會痛代表有效」、「幫你殺菌啊，小傷口用這個很方便」、「這個用就是先痛一次」、「會痛忍一下，用得對好得快」、「劇痛是正常的，沒有藥性，只是防水，不讓傷口泡水」、「會痛忍一下，用得對好很快，美工刀割到手之類的傷口，可以把傷口兩邊合起來，塗厚一點把傷口固定住，不要接觸傷口內側就比較不會痛，膠質內有消炎藥所以不必另外用碘酒」、「查了一下是苯甲，這東西不痛才怪，好比雙氧水消毒，痛到半死」。

也有網友分享了液體OK繃的正確使用時機，「那是碰水前使用的，例如洗澡或游泳，不碰水的話不如貼人工皮」、「洗澡前用，平常不要用，這超痛的」、「只能用在一些無關緊要的小傷口」、「對工作上會碰到水的很有用」、「適用於小範圍的切割傷或刺傷，擦傷還不如清創上藥」。

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