老父偏心「4500萬財產全留給長子」　2女兒不滿…靠1招拿回遺產

▲老翁過世把財產全留給兒子，2名女兒不滿提告訴。（示意圖／翻攝自photoAC）



圖文／CTWANT

父母要對孩子不偏心，是不太可能的事情。有一名陳姓老翁，育有1子2女，但生前預立遺囑，把4500萬元遺產全留給長子，另外2名女兒一毛都分不到，因而感到不滿，於是靠一項法律提出告訴，結果最後贏了。

陳姓老翁生前立遺囑，將4500萬財產全留給長子1人，直到過世後，子女們才知道真相，決定依「特留分受侵害」為由，訴請扣減遺贈財產，經法院判決長子應將特留分部分返還其他繼承人。

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由於陳姓老翁的3名子女應繼分各1／3，特留分為應繼分之1／2，也就是1／6（1／3×1／2），2名女兒請求自遺贈財產中扣減後，長子自遺贈財產中各交付750萬元（4500萬元×1／6）給2名姊妹，但這部分不必課徵贈與稅。

根據財政部67年8月8日台財稅第35311號函釋規定，民法應繼分規定的設置，是為了解決繼承權發生糾紛時，得憑以確定繼承人應得的權益，如繼承人間自行協議分割遺產，則取得遺產多寡未予限制，從而不生繼承人間相互為贈與問題。

據此，被繼承人生前預立遺囑，死後將財產全部遺贈予某一繼承人，致其他繼承人法定特留分受侵害，依法請求由遺贈財產中扣減時，原取得全部遺產繼承人須返還財產予其他繼承人的部分，仍屬遺產分割範疇，並不生繼承人間相互為贈與問題。

不過國稅局也提醒，繼承人在繳清遺產稅後，持憑遺產稅繳清證明，辦理遺產繼承分割登記，不論繼承人間如何分割遺產，均不課徵贈與稅，但繼承後再無償移轉仍涉有贈與情事，應依法課徵贈與稅。

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