陸委會稱上海市長「層級不高」　蔣萬安重申4原則依慣例邀請

▲台北市長蔣萬安出席「里長座談士林場」。（圖／記者陳家豪攝）



記者陳家祥／台北報導

台北上海雙城論壇將在7、8月左右於台北市舉辦，外界關注這次上海來台官員的層級；陸委會13日表示，上海市長是上海的「二把手」，層級不會太高。針對是否還是會極力邀請龔正來台？台北市長蔣萬安14日表示，雙城論壇行之有年，會依照相關法規及慣例來邀請上海代表，依照對等、尊嚴、善意、互惠的原則來進行。

面對兩岸關係緊張，是否想藉雙城論壇的舉辦，以和平取代對抗？蔣萬安說，昨天在台北市政府有接見上海市台辦主任鍾曉敏，雙方談得非常愉快，主要歡迎上海訪問團來訪，二方面也非常感謝去年在上海舉辦的雙城論壇上海方的熱情接待以及用心規劃非常多市政參訪行程。

蔣萬安說，當然兩岸之間，他一再強調越緊張越需要溝通和交流，雙城論壇是目前兩岸之間唯一僅存的官方對話交流平臺，所以希望能夠依照對等、尊嚴、善意、互惠的原則，持續的辦下去。

媒體追問，昨在會議過程中談了什麼？蔣萬安說，昨天當然謝謝去年上海方的接待，也提到兩座城市之間很多市政的議題及共同面對的挑戰，有很多相互可以借鏡學習的地方，包括低碳永續，去年我們看了他們在上海的老港環保基地，同樣這一次他們來也到台北市的山豬窟南港的生態園區參訪，也到廣慈園區參觀長照、育兒、親子館等等，還有身障者輔具展示中心，也讓他們印象深刻，「兩座城市就市政之間的交流可以有很多的合作」。

另外，陸委會昨稱，上海市長是上海的二把手，層級不會太高，今年是否仍會極力邀請上海市長來台？蔣萬安說，雙城論壇從2010年開始到現在已經連續舉辦14屆，而且累積簽署了45項的合作交流備忘錄，都是就市政議題進行合作，所以也都會依照相關法規以及慣例來邀請上海方的代表，依照對等、尊嚴、善意、互惠的原則來進行。