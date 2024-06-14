北市國小生「每人享用1顆友善蛋」！教育局：估10萬學生受惠

▲台北市率先導入每學期供應1次友善飼養雞蛋，國小學生先受惠。（圖／北市教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

響應動物保育及友善環境等議題，台北市教育局今（14日）宣布，首次在校園午餐導入「友善飼養雞蛋」，以每學期補助1次方式，將動物保育與友善飼養概念推動至校園，北市公私立國小共142校在6月率先供應，近10萬名學生受惠，113學年度將擴大供應至國中及完全中學。

北市教育局指出，友善飼養雞蛋是採用農業部公告《雞蛋友善生產系統定義及指南》，而這次友善蛋來源牧場雞隻採室內平面飼養，母雞可在室內自由活動、覓食，並設置有產蛋箱供產蛋，以及多層棲架來滿足雞隻在高處歇息的本能。

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為了從消費地帶動畜牧產業轉型友善飼養，教育局指出，北市每學期將導入一次友善飼養雞蛋供學生食用，每年升級友善飼養雞蛋挹注所需補助經費約170萬元，台北農產運銷公司以第三方監督管理友善飼養雞蛋來源及CAS驗證國產食材供應，輔以檢驗把關，以確保食材來源及安全性。

有別於蛋料理常見的炒蛋或蒸蛋等供應方式，教育局說明，將由北市餐盒食品商業同業公會會員們共同響應動物福利政策，特別採用完整全蛋來供應，讓學童們感受蛋的起源，從母雞生活在開放性的飼養環境每天下蛋，再由廚房叔叔阿姨們用心烹煮蛋料理，成為自己的餐盤中的一項重要的食材，提升學生動物保護及動物福利觀念。

北市教育局表示，重視動物福利是全球共識，更是北市未來產業發展的重點趨勢，搭配食農教育課程，讓學生認識經濟動物福利，讓學童從午餐感受飲食文化，達到食農教育、動物福利及惜食素養向下扎根，教育局將持續提供優質、營養且無毒午餐食材，實踐共好與永續的學生營養午餐政策願景。