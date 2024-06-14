　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北市國小生「每人享用1顆友善蛋」！教育局：估10萬學生受惠

▲北市國小營養午餐將新增有機菇料理。（圖／北市教育局提供）

▲台北市率先導入每學期供應1次友善飼養雞蛋，國小學生先受惠。（圖／北市教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

響應動物保育及友善環境等議題，台北市教育局今（14日）宣布，首次在校園午餐導入「友善飼養雞蛋」，以每學期補助1次方式，將動物保育與友善飼養概念推動至校園，北市公私立國小共142校在6月率先供應，近10萬名學生受惠，113學年度將擴大供應至國中及完全中學。

北市教育局指出，友善飼養雞蛋是採用農業部公告《雞蛋友善生產系統定義及指南》，而這次友善蛋來源牧場雞隻採室內平面飼養，母雞可在室內自由活動、覓食，並設置有產蛋箱供產蛋，以及多層棲架來滿足雞隻在高處歇息的本能。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為了從消費地帶動畜牧產業轉型友善飼養，教育局指出，北市每學期將導入一次友善飼養雞蛋供學生食用，每年升級友善飼養雞蛋挹注所需補助經費約170萬元，台北農產運銷公司以第三方監督管理友善飼養雞蛋來源及CAS驗證國產食材供應，輔以檢驗把關，以確保食材來源及安全性。

有別於蛋料理常見的炒蛋或蒸蛋等供應方式，教育局說明，將由北市餐盒食品商業同業公會會員們共同響應動物福利政策，特別採用完整全蛋來供應，讓學童們感受蛋的起源，從母雞生活在開放性的飼養環境每天下蛋，再由廚房叔叔阿姨們用心烹煮蛋料理，成為自己的餐盤中的一項重要的食材，提升學生動物保護及動物福利觀念。

北市教育局表示，重視動物福利是全球共識，更是北市未來產業發展的重點趨勢，搭配食農教育課程，讓學生認識經濟動物福利，讓學童從午餐感受飲食文化，達到食農教育、動物福利及惜食素養向下扎根，教育局將持續提供優質、營養且無毒午餐食材，實踐共好與永續的學生營養午餐政策願景。

ET快訊
超慢跑火紅！　OL「天天跑1hr」腳痛爆
新冠流行期！　重症醫示警1族群當心
和兒子一起讀大學　「1家3口」同天畢業
快訊／在福島核電廠「測量輻射量」　員工倒地身亡
電動車疲軟　晶片大廠全球裁員1000多人
20坪公寓養81貓狗！愛媽挨罰28萬　超臭黑歷史曝
快訊／國3「7車追撞」！占內、中線車道　塞成停車場
王力宏金曲獎演出挨轟　李玟二姐發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北市國小生「每人享用1顆友善蛋」！教育局：估10萬學生受惠

音樂界大突破！台灣女團T.O.Y推「AI舞蹈MV」

繼扁可頌後「南韓爆紅1美食」登台快閃！　他曝口感：熱量炸彈

快訊／第二航廈「下小雨」多處漏水　桃機道歉：檢討包商責任

入住飯店「沒給牙刷」傻眼了！　兩派戰翻：多收一樣不會怎樣

唐吉軻德「優惠密碼曝」8標籤一次看！「有特定理由優惠」買到賺到

室友整天待房間也不出聲！他喊「以為沒人住」　一票大讚完美

最用心YouTuber！粉絲讚他「演什麼像什麼」：連業配都會重看

北捷電價3年漲53％！北捷喊話中央：盼比照民生用電

嚮往戶外婚禮！　過來人卻點出「2問題」：只有狼狽

女拿高壓水槍清洗社區地板　一層黑→停車格顯現超療癒

跳手指舞歡送畢業生　警專生甩髮燦笑甜炸

老師反串「學生請假的理由」　中和高中畢業生嗨翻：好會演

館長曝飛車男面試沒過原因　為何想當教練「雞腿飯好吃」

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

虎尾神犬熟練向郵差收信　飼主：不愧是從大學領養的

謝京穎婚禮「剪25公分長髮」　張書偉反應被吐槽：直男無誤XD

孫安佐喊話「想跟孫鵬打拳賽」　揭爆氣原因：沒經過我同意

日YTR挑戰抱妹子深蹲　先自信下秒險慘摔XD

愛莉莎莎去年獲利出場　昔「套牢王」社區今年19筆轉手全賺錢

北市國小生「每人享用1顆友善蛋」！教育局：估10萬學生受惠

音樂界大突破！台灣女團T.O.Y推「AI舞蹈MV」

繼扁可頌後「南韓爆紅1美食」登台快閃！　他曝口感：熱量炸彈

快訊／第二航廈「下小雨」多處漏水　桃機道歉：檢討包商責任

入住飯店「沒給牙刷」傻眼了！　兩派戰翻：多收一樣不會怎樣

唐吉軻德「優惠密碼曝」8標籤一次看！「有特定理由優惠」買到賺到

室友整天待房間也不出聲！他喊「以為沒人住」　一票大讚完美

最用心YouTuber！粉絲讚他「演什麼像什麼」：連業配都會重看

北捷電價3年漲53％！北捷喊話中央：盼比照民生用電

嚮往戶外婚禮！　過來人卻點出「2問題」：只有狼狽

幕後／海峽論壇緊扣「融合發展」　鼓勵台灣人置產投資、辦三證

中美緊張！外媒點名馬來西亞三優勢　成科技巨頭投資新熱點

黑冠麻鷺幼鳥「玩跑步機鍛鍊」　流連20mins呆萌模樣超可愛

股東會紀念品轉賣熱　5大企業連續兩年入榜攻佔熱搜

以色列投射火球！　使用「中世紀武器」原因曝光

慶祝警察節！屏東潮州半程馬拉松賽　交通管制路線出爐

通緝犯毒駕拒檢警開槍「腰腿中彈身亡」　檢察官：合理使用槍械

要接柯文哲辯論戰帖嗎？　民進黨：可支持覆議在立院討論

閎康股東會通過9元現金股利　獲利、股利皆創歷史新高

為喵星人找幸福！新北永和這里成立認養小棧　學生下課來打卡

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

生活熱門新聞

OL「不穿奶罩」北捷亂晃！　51秒影片曝光身分

全球最好用護照排名出爐！台灣第69名

正妹「小時候像孫協志」釣出本尊！　結局神展開

快訊／對流移入「8縣市大雨特報」　下到入夜

快訊／大雷雨轟5縣市　警戒區出爐

快訊／4縣市大雨特報！　最新警戒區域曝

高衩辣妹「國道揮手」示警車禍！　本尊曝光發聲了

加油站員工揭「都市傳說」：地震後別加油

人妻送禮全被婆婆丟掉！　老公反應讓她被恭喜

3縣市大雨特報　大台北「西南風沉降」體感熱爆43℃

「嵌」入怎麼念？　一票搖頭

面試遭打槍「妳長很醜」！妹子崩潰掀眾怒

今年梅雨季異常！鄭明典分析原因：還沒出梅

4生肖下半月事業旺翻！

更多熱門

相關新聞

陸委會稱上海市長「層級不高」　蔣萬安重申4原則依慣例邀請

陸委會稱上海市長「層級不高」　蔣萬安重申4原則依慣例邀請

台北上海雙城論壇將在7、8月左右於台北市舉辦，外界關注這次上海來台官員的層級；陸委會13日表示，上海市長是上海的「二把手」，層級不會太高。針對是否還是會極力邀請龔正來台？台北市長蔣萬安14日表示，雙城論壇行之有年，會依照相關法規及慣例來邀請上海代表，依照對等、尊嚴、善意、互惠的原則來進行。

高雄某國小學童暴打10多名同學　教育局回應了

高雄某國小學童暴打10多名同學　教育局回應了

雙城先遣團層級提升　北市正面看待

雙城先遣團層級提升　北市正面看待

蔣萬安與鍾曉敏見30分鐘氣氛融洽

蔣萬安與鍾曉敏見30分鐘氣氛融洽

盼兩岸春暖花開？上海台辦主任：很好

盼兩岸春暖花開？上海台辦主任：很好

關鍵字：

台北市國小生友善蛋教育局國中生

讀者迴響

熱門新聞

OL「不穿奶罩」北捷亂晃！　51秒影片曝光身分

百萬YTR車禍身亡！享年40歲

林森北銷魂養身館　淫老闆賺到要備點鈔機

Sandra認「其實已結婚2年」！

台中國小女救女大生！推倒打人婦：早就想打她了

全球最好用護照排名出爐！台灣第69名

保時捷車主身分曝！連鎖洗鞋老闆身亡

台女澳洲縱火燒車被通緝！秒被認出：瘋狂三部曲

即／國1北345K嚴重車禍！4車碰撞1人當場死亡

員工還在上班！科技大廠老闆留紙條跑路：只能逃了

土城大火3死！今遺體相驗　家屬：根本就沒有電池

YTR眾量級家寧被問「同框Andy」回應了！　6字鬆口感情現況

高衩辣妹國道狂揮手示警　本尊發文回應了

正妹「小時候像孫協志」釣出本尊！　結局神展開

公車站驚見「流浪小朋友」？真相曝光

更多

最夯影音

更多

女拿高壓水槍清洗社區地板　一層黑→停車格顯現超療癒

跳手指舞歡送畢業生　警專生甩髮燦笑甜炸

老師反串「學生請假的理由」　中和高中畢業生嗨翻：好會演

館長曝飛車男面試沒過原因　為何想當教練「雞腿飯好吃」

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面