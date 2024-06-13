與蔣萬安見面「傳出陣陣笑聲」　盼兩岸春暖花開？上海台辦主任：很好

▲蔣萬安接見上海市訪團、上海台辦主任鍾曉敏等一行人，後排右一為上海台辦副主任陽禮華 。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者袁茵／台北報導

中國大陸藝人胡歌12日抵台時，作為「雙城論壇先遣團」的上海台辦主任鍾曉敏、上海市台辦副主任陽禮華一行人一同抵台，負責處理雙城事務的台北市觀傳局長王秋冬陪同接待。鍾曉敏一行人13日上午到台北市政府與台北市長蔣萬安見面，雙方低調、刻意不在媒體面前同框，但會場傳出陣陣笑聲，氣氛和樂；雙方暢聊30分鐘後，鍾曉敏離開時被問到是否希望兩岸再度春暖花開？鍾曉敏開心的表情藏不住，直言「謝謝！謝謝關心！很好！」

胡歌12日中午飛抵台北松山機場，低調出席下午4時在松山文創園區舉辦的「對話青年」活動，本次對話的主要對象是台灣的青年導演、影片創作者，同時還包括上海大學上海電影學院的學生。不過，一般民眾僅將目光放在胡歌身上，沒發現一旁出現身穿粉紅色西裝外套，身兼上海台辦主任的上海市文物局長鍾曉敏、後方首次赴台的上海台辦副主任陽禮華，還有過去以台北市副秘書長身份處理雙城論壇事務的王秋冬接機。

作為雙城論壇先遣團隊的鍾曉敏將在台北待3至4天，12日在北市府陪同下，已有赴松菸、大巨蛋廊帶踩點，待雙方討論最終要參訪的地點；此外，鍾曉敏也於13日早上9時與台北市長蔣萬安見面，更進一步討論雙城細節，據了解，就是要談上海市長龔正有無機會在雙城論壇親自來台的事宜。

蔣萬安13日上午8時58分抵達北市府地下一樓會議室，被媒體問到是否討論龔正來台、上海台辦層級提升，有無感受到善意？蔣萬安並未回應。

而此次也跟2023年上海台辦副主任李驍東來台時相同，雙方都刻意錯開，也沒有在媒體面前有迎接或握手等動作。鍾曉敏、陽禮華一行人於9時15分坐車抵台北市政府地下一樓停車場後，被問到龔正有無機會來台等問題，鍾曉敏僅微笑不語，並未回應。

雖然鍾曉敏一行人抵達市府的時間有些延遲，不過整個會議仍維持在整整30分鐘內結束，且過程中會議室還不斷傳出陣陣笑聲，可說是氣氛融洽。鍾曉敏、陽禮華於9時45分離開會議室，只見鍾曉敏離開時比稍早笑得更開心，被問到是否希望兩岸再度春暖花開？鍾曉敏笑著回答「謝謝、謝謝關心，很好，謝謝！」