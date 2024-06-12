「雙城先遣團」上海台辦主任訪台3天　明與蔣萬安碰面交流

▲大陸演員胡歌（左）、上海台辦主任鍾曉敏（中）今天上午來台，台北市觀傳局長王秋冬（右）也陪同在旁。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者袁茵／台北報導

中國大陸藝人胡歌12日抵台，部分民眾只把目光聚焦在藝人身上，但其實隨行來台的上海台辦主任鍾曉敏才是真正話題，且台北市觀傳局長王秋冬陪同。據了解，鍾曉敏是作為雙城論壇的先遣部隊抵台，由於是自2020年後首提升層級，象徵了陸方對台釋出善意，將與台北市長蔣萬安於13日上午見面，進一步討論雙城事宜。

作為「雙城論壇先遣團隊」的鍾曉敏，12日上午與胡歌一同抵台後，據了解，已經前往松菸、大巨蛋廊帶踩點，與北市府討論將在7月下旬、8月下旬舉辦的雙城論壇細節，預計在台北市待上2至3天。而根據台北市政府規劃，蔣萬安將於13日上午9時在台北市政府接見上海台辦主任鍾曉敏等一行人，進一步討論雙城論壇細節。

台北上海雙城論壇自前市長郝龍斌2010年任內舉辦至今，歷經郝龍斌、柯文哲與蔣萬安3位市長任內，儘管兩岸氛圍越來越緊張，但仍持續保持善意交流且從未中斷，也成為了與對岸唯一的官方溝通管道，地位十足重要。

自從2020年新冠肺炎疫情後至今，加上兩岸氛圍持續緊張下，再也沒有上海台辦主任層級人士訪台。據了解，在2023年2月台灣燈會時，其實原本是鍾曉敏要帶隊來台訪問，可是因為台灣部分政治因素，最終被迫降一層級，變成副主任李驍東。

此次先遣團隊層級提升，象徵了陸方對台灣釋出善意，但是否等同於上海市長龔正會親自出席屆時的雙城論壇，待上海台辦與台北市政府進一步討論，以及520後將兩岸關係急速冰凍的總統賴清德政府對陸態度。