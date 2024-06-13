陸釋善意「雙城先遣團」層級提升　北市府：持正面態度看待

▲上海台辦主任鍾曉敏等一行人前往台北市府拜會，左為北市觀傳局長王秋冬。（圖／記者李毓康攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

作為「雙城論壇先遣團」上海台辦主任鍾曉敏一行人13日上午到台北市政府與台北市長蔣萬安見面，雙方刻意低調不在媒體面前同框，但會場傳出陣陣笑聲、暢聊30分鐘。由於此次是自2020年後首派上海台辦主任來台，面對大陸釋出善意使層級提升，台北市政府發言人殷瑋表示，用正面的態度看待。

針對蔣萬安和鍾曉敏見面30分鐘的會議內容，發言人殷瑋會後轉述，雙方氣氛很融洽，蔣萬安先向上海台辦致謝，對於去年在上海舉辦的雙城論壇相關安排、種種規劃、時程參訪等都記憶尤新；而鍾曉敏則提及蔣萬安去上海時跟上海市長龔正自拍，以及到豫園跟民眾互動、黃浦江旁的濱江公園騎車等，給兩岸民眾留下深刻印象。

殷瑋提及，蔣萬安有提到，雙城論壇其實是行之有年的機制，14屆下來簽了45項MOU，其中去年簽了3項當中的羽毛球部分，今年7月會有北市大校長親自帶隊到對岸跟上海體大進行交流，也實現MOU實質內容，推動更多的上海與台北之間雙城交流。

▲蔣萬安接見上海市訪團。（圖／記者李毓康攝）

殷瑋指出，除了雙城論壇以外，不管是過去台北舉辦的燈會，當中上海燈區讓台北民眾留下深刻印象，也包括今年剛結束的國際龍舟賽，上海也有派團參加，以及今年3月台北市副市長李四川也率隊到上海進行工務方面的考察跟參訪，都是雙方友好交流的一些具體情形，「最主要是延續去年已經建立的基調『雙城好、兩岸好』，希望將來推動實質交流。」

被問到鍾曉敏此行來台，陸委會的限制是否比較多？殷瑋稱，如果是涉及中央規定或要求，可能要請中央單位說明。媒體追問，這次是層級比較高的上海台辦主任擔任踩線團，北市府態度如何？殷瑋強調，在對等尊嚴善意互惠的原則之下，都會歡迎城市與城市之間的交流，「我們其實用正面態度去看待。」

而鍾曉敏此次會走訪哪些地方？殷瑋回應，不管是環保、文化、社會或社區方面市政建設的考察，都會進行。至於未來的行程是否會提前公開？殷瑋說，過去一向慣例就是當天行程結束後公開，這其實都是依照往例進行。

由於雙城論壇為兩岸唯一對話平台，會不會在總統賴清德就任後壓力變大？殷瑋指出，各界都在觀察，不管是520後兩岸之間狀況，對北市府來說，重點就是站在「雙城好、兩岸好」的角度，用對等尊嚴善意的原則，持續推動可以對話平台，不管對於台北或上海市民，或是兩岸共同期待來說，應該都是滿重要的事情。

作為雙城論壇先遣團隊的鍾曉敏將在台北待3至4天，12日已到松菸、大巨蛋廊帶踩點。根據北市府規劃，上海團一行人13日9時與蔣萬安在市政大樓地下室碰面，蔣萬安13日上午8時58分搭專用電梯下樓後，被媒體問到是否討論龔正來台、上海台辦層級提升，有無感受到善意？蔣萬安並未回應。

而此次也跟2023年上海台辦副主任李驍東來台時相同，雙方都刻意錯開，也沒有在媒體面前有迎接或握手等動作。鍾曉敏、陽禮華一行人於9時15分坐車抵台北市政府地下一樓停車場後，被問到龔正有無機會來台等問題，鍾曉敏僅微笑不語，並未回應。

雖然鍾曉敏一行人抵達市府的時間有些延遲，不過整個會議仍維持在整整30分鐘內結束，且過程中會議室還不斷傳出陣陣笑聲，可說是氣氛融洽。鍾曉敏、陽禮華於9時45分離開會議室，只見鍾曉敏離開時比稍早笑得更開心，被問到是否希望兩岸再度春暖花開？鍾曉敏笑著回答「謝謝、謝謝關心，很好，謝謝！」